Unidas Podemos señala “no estar de acuerdo con el modelo de negocio especulativo” en la Dehesa de las Yeguas

Unidas Podemos ha señalado, tras el pasado Pleno Municipal, que “frente a quienes pretenden una vez más traficar con la naturaleza, nuestro concejal José Alfaro, portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, se opuso al proyecto urbanístico que se pretende desarrollar en la Dehesa de las Yeguas”.

“Ahora se entiende que el PSOE, en Pleno Municipal de diciembre del 2020, considerase que la zona ya estaba suficientemente protegida, aunque al parecer no estaba protegida de los negocios depredadores y las ambiciones políticas. Sí, nos oponemos porque se trata de una actuación que se pretende hacer en un suelo no urbanizable de especial protección, como área para la reserva de espacios libres metropolitanos, siendo su suelo de interés forestal y a reforestar”.

“Recordamos que los promotores deben justificar, y las administraciones exigir, una serie de requisitos que justifiquen el interés público y social, estableciendo la jurisprudencia que en suelo no urbanizable los criterios para autorizar construcciones, edificaciones o instalaciones han de ser forzosamente restrictivos. Pues bien, en la documentación de que disponemos, ni los promotores han justificado ni, al parecer, la administración local ha exigido”, señalan desde la formación.

“No nos creemos el argumento de la creación de empleo, que siempre aparece como excusa para los desmanes, y una vez hecho el daño, nunca más se supo de empleo, ni de procedencia, ni de calidad, ni de duración. La verdad es que en este tipo de proyectos hablar de puestos de trabajo para Puerto Real resulta irritante e irrisorio. Lo que sí aparece como cierto es que las ganancias serán privadas y los daños serán para el pueblo de Puerto Real, ya que los informes de la Consejería de Agricultura advierten que el impacto no se limita a la zona de las instalaciones, sino que se multiplica por 14. Además de que es poco factible poder salvaguardar la flora amenazada”.

“Por si esto fuera poco, conviene advertir de que no existe red de abastecimiento en la zona y dotarlas por parte del municipio supone también un coste económico y ambiental. Con estos datos resulta una forma de insultar a la inteligencia del pueblo de Puerto Real el argumento que la realización del proyecto potencia la calidad ambiental”, indican.

“Pero ahí no acaba la cosa. En el expediente se recoge que el Ayuntamiento recibirá por permitir una actuación con un interés económico privado en un enclave medioambiental singular, que queda hipotecado urbanísticamente durante 50 años, una cantidad económica en concepto de prestación compensatoria a pagar cuando se pida la licencia, que en el mejor de los casos difícilmente superará los 100.000 euros. Es decir, licencia para deteriorar durante 50 años a un módico precio y, después Puerto Real se queda con los platos rotos”,

“Así es que, no cuenten con nosotras para este desaguisado. Este proyecto ni es procedente ubicarlo en la zona pretendida ni es necesario para nuestro pueblo. No nos tienen ni nos tendrán para ser complacientes con actuaciones que buscan el lucro económico privado erosionando la calidad medioambiental de nuestro territorio”.

“Si ustedes quieren hacerlo, háganlo y pongan una tachadura en los objetivos de desarrollo sostenible que dicen preconizar y no se esfuercen en elaborar un Plan Municipal frente al Cambio Climático que, antes de nacer, ya están devaluando. No estamos de acuerdo con este modelo de negocio especulativo, no es nuestro estilo, no es nuestra manera de potenciar el empleo de Puerto Real y planteamos otra cosa”, finalizan.

FUENTE: Unidas Podemos Puerto Real

