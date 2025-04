El próximo sábado se celebrará en el Río San Pedro la novena edición de «El Gran Fregao»

El próximo sábado 26 de abril, las playas del Río San Pedro y sus pinares se llenarán de personas voluntarias para participar en la novena edición de “El gran fregao”.

Hoy los miembros del equipo de gobierno Antonio Gil e Iván Canca han explicado esta actividad, acompañados del técnico del Parque de Los Toruños y Pinar de La Algaida, José Carmona.

Todos han querido incidir en que esta actividad tiene una base ciudadana, una decisión colectiva que, de la mano del Parque y con el acompañamiento del Ayuntamiento, ha conseguido congregar a numerosos colectivos relacionados con el medio ambiente y a muchos particulares. De hecho, las sucesivas ediciones han visto aumentar la cantidad de personas voluntarias que contribuyen a la limpieza de los pinares que rodean el Río San Pedro.

El centro de la actividad se desarrolla en la explanada existente en el Caño de Cortadura, en la Playa La Ministra, punto de encuentro para iniciar la acción de limpieza colectiva a las 10:30 hasta las 13:00 horas, recorriendo las playas del Conchal (también conocida por Los Pinos), La Ministra y las calitas de la depuradora.

PUBLICIDAD

A partir de las 13:00 horas, y gracias a las iniciativas de los colectivos ciudadanos, podrá disfrutarse de distintas muestras y talleres:

Puertas Abiertas del Ecohuerto la Huertadura (Parque Los Toruños)

La asociación el Pulmón de la Bahía mostrará el trabajo que viene realizando para la recuperación del Pinar de las Canteras, mediante una exposición y un taller de reforestación.

La asociación CoralSoul y SEO Birdlife ofrecerá una exposición sobre estos animales, víctimas de los residuos, juegos divulgativos y realidad virtual de los fondos marinos.

El Grupo Scout Samsara nos divertirá con una gincana familiar.

Agaden Ecologistas en Acción continúan con su campaña “Salvemos al chorlitejo patinegro”, mostrando la labor que están realizando así como actividades para que participen los asistentes.

Esta misma entidad ha preparado asimismo juegos relacionados con la prevención del marisqueo irregular en la zona.

Sobre los desechos en el mar y sus consecuencias, la asociación Natura sin Basura ha propuesto actividades de observación.

La asociacion Iberozoa realizará un recorrido familiar de identificación de flora y fauna.

Todo ello se completa con exposiciones de aves, muestras de residuos, así como juegos de mesa.

A continuación comenzarán las actuaciones musicales a cargo de la batucada Tucumpá, que también pasará por la barriada Río San Pedro, un taller de percusión y un baile infantil de la Asociación Amada Esperanza, la comparsa Antología de Acordes, la banda de rock Machine Learning y la Chirigota del Pollo.

Habrá servicio de barra, en el que se observarán las indicaciones de la Estrategia Europea “Cero Residuos”, prescindiendo de platos y vasos desechables. En este sentido, se ruega a las personas participantes que todos los elementos que lleven no supongan generación de residuos (no portar bolsas de plástico para recoger la basura, no envolver los bocadillos en papel de aluminio o plástico, entre otras ideas).

FUENTE: Ayto. de Puerto Real