El PP pide mayor control a las víctimas de violencia de género en Puerto Real

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha reclamado al Gobierno de España y al Ministerio de Igualdad que actúen de forma inmediata ante el “grave fallo de control y coordinación” en el seguimiento de agresores de violencia de género, denunciado recientemente por la Fiscalía General del Estado.

El portavoz popular ha registrado una moción en el Pleno municipal en la que insta al Ejecutivo central a ofrecer “una respuesta clara, pública y contundente” ante las deficiencias del sistema, que —según Fernández— “están poniendo en riesgo la vida de mujeres que confían en la protección judicial del Estado”.

“Estamos hablando de vidas humanas, de mujeres que viven con miedo y confían en un sistema que no puede fallarles. El Gobierno debe reconocer los errores y actuar con urgencia”, ha señalado Fernández, subrayando la necesidad de “asumir responsabilidades y reforzar los mecanismos de protección”.

Puerto Real, una realidad que también sufre la violencia machista

Fernández ha recordado que Puerto Real cuenta actualmente con 23 mujeres con dispositivos activos de seguimiento y 56 con sentencias de alejamiento, cifras que evidencian, según el edil, que “la violencia de género no es un problema ajeno ni lejano, sino una realidad que afecta directamente a nuestro municipio”.

PUBLICIDAD

El portavoz popular ha insistido en que “no puede haber grietas ni errores en la protección de las víctimas”, y que la seguridad de las mujeres “debe estar por encima de cualquier interés político o partidista”.

El PP pide transparencia y refuerzo de medios

La moción registrada por el Grupo Popular solicita al Ministerio de Igualdad que reconozca públicamente los fallos del sistema VioGén y que presente un plan de actuación urgente con más recursos materiales y humanos, además de una mejor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los ayuntamientos.

Asimismo, el PP reclama que el Gobierno publique datos desagregados y actualizados sobre las incidencias del sistema de seguimiento de agresores, tanto a nivel nacional como provincial, para garantizar la transparencia y la participación de las administraciones locales en la mejora de las políticas de protección.

“No se trata de confrontar, sino de exigir eficacia. Cuando el Estado falla en proteger a una sola mujer, falla en todo”, ha recalcado Fernández. “Las víctimas necesitan un Gobierno que no oculte los errores, sino que los corrija.”

Compromiso firme contra la violencia de género

El portavoz popular ha querido reafirmar el “compromiso firme y sin fisuras” del PP de Puerto Real en la lucha contra la violencia machista, subrayando que “la defensa de las mujeres y la erradicación de esta lacra deben ser una causa común, más allá de los partidos políticos”.

“Puerto Real no puede permanecer en silencio ante una situación tan grave. Vamos a seguir exigiendo medidas reales que garanticen la seguridad de las víctimas y la confianza en las instituciones”, ha concluido Fernández.

Con esta moción, el PP de Puerto Real busca sumar presión institucional al debate abierto tras el informe de la Fiscalía, que alertó del “riesgo real para las víctimas” derivado de los fallos en la gestión y control de los agresores con medidas judiciales activas.