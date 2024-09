El PP de Puerto Real denuncia el abandono de la estación de tren de Puerto Real

El Presidente del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, ha expresado su descontento por la situación en la que se encuentra la estación de tren de Puerto Real, señalando el abandono y las dificultades a las que se enfrentan los usuarios, especialmente aquellos con problemas de movilidad. Fernández detalló su experiencia reciente en una visita a la estación y denunció varias deficiencias en la infraestructura y el servicio.

“Este domingo realicé una visita a la Estación de Ferrocarril de Puerto Real. Fue una sensación de traslación en el espacio, como si estuviera viendo Cuarto Milenio por la noche, ese domingo. No estaba en la Unión Europea, podía estar en África, Asia, en los Urales o Siberia. El abandono a los viajeros con problemas de movilidad es total. Francamente lamentable, aunque nada puede extrañar si leemos en la prensa y apreciamos como subirse a un tren es una aventura. En algunos casos desesperantes. Hemos contado con una red de ferrocarriles envidiables en España a nivel internacional, en el siglo XX, hoy en el siglo XXI, no”, criticó duramente.

Fernández no escatimó en señalar al Gobierno central, apuntando a lo que considera falta de acción y promesas vacías: “Mucha palabrería en el Gobierno de Pedro Sánchez: defensa de lo público, el transporte no contaminante, pero pregunto ¿por qué se ha abandonado el tren y sus estaciones? No todos podemos coger una bicicleta o ir andando, una moda que me parece muy bien para la salud, pero ¿y los que no puedan?, ¿qué hacen? Ellos también son ciudadanos”, reflexionó el dirigente popular, poniendo en duda las prioridades del Ejecutivo Nacional en materia de transporte público.

Entre los problemas específicos que relató, destacó las barreras que sufren los usuarios en la estación de Puerto Real: “Este domingo, las escaleras automáticas no funcionaban. No es algo nuevo, estamos en una estación situada en el subsuelo, es una barrera, además como muestro en la foto que acompaño son largas. Existe un ascensor, pero no hay ninguna señalización de dónde están ni que existe”. Fernández comparó esta situación con otras estaciones como la de Segunda Aguada en Cádiz, donde sí existe señalización adecuada.

El dirigente compartió un incidente vivido por una pasajera: “Esto es verídico, es el mediodía, una señora llega con su billete de cercanías y su cochecito de bebé con la criatura, llega corriendo, y su única entrada doble no reacciona, no abre, impidiendo la entrada del cochecito, obligando a forzar la puerta para poder coger el tren camino a Jerez de la Frontera, que llegaba en escasos minutos. No sé si las cámaras de la estación pudieron captar la cara de esa señora, que iba sola en ese momento, con un estrés tremendo. Lamentable”.

En sus declaraciones, Vicente Fernández fue claro en su exigencia de una mejora inmediata de las instalaciones: “Muy bien promocionar las bicicletas, pero antes de gastarse millones en ellas, como han anunciado, exijo el perfecto estado de la Estación de Puerto Real, transporte público, colectivo, no contaminante. Pienso primero en los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real que usan este vehículo colectivo, como los que iban a ver un partido de fútbol a Cádiz, y tanto personas con problemas de movilidad por discapacidad, por edad, en una sociedad donde la edad cada año es mayor o simplemente por lesión o molestias físicas. Todo lo de las bicicletas queda en pura hipocresía y populismo modernista, con lo que denuncio”.

Finalmente, Fernández advirtió que, si no se toman medidas urgentes, emprenderá acciones ante RENFE, ADIF y los responsables del Gobierno: “Esto no es puntual, se trata de esta particular discriminación que sufre nuestra ciudad, sin que preocupe. Si esto no mejora YA, realizaremos acciones ante RENFE, ADIF, y sus mandamases del Gobierno por el respeto y dignidad a Puerto Real”.