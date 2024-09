El Campus de Puerto Real abrió el curso en la Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz ha celebrado, en el salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería (ESI), el Acto Solemne de Apertura de Curso Académico 2024/25. El rector de la UCA, Casimiro Mantell, acompañado por la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, ha presidido la ceremonia con la presencia de una notable representación del Claustro, así como autoridades civiles y militares.

El secretario General de la UCA, Manuel Rozados, ha presentado una reseña con los datos más relevantes de la Memoria del curso 2023/24. Entre ellos, ha destacado que la UCA ha estado conformada por 21.252 estudiantes, 1.768 PDI y 369 investigadores (1.463 con el grado de Doctor) y 875 miembros del PTGAS, lo que supone una comunidad de más de 24.000 personas (24.164). La oferta académica estuvo conformada por 44 grados y 21 dobles grados, 58 másteres y 24 programas de doctorado en 15 centros propios, dos centros adscritos, dos Escuelas Doctorales, 45 departamentos y 10 institutos de investigación. Y también con presencia en campus internacionales como los de Brest en Francia, Kiel en Alemania, Bodø en Noruega, Gdańsk en Polonia, Split en Croacia, Nápoles en Italia, Malta y Algarve en Portugal a través de la alianza SEA-EU.

Manuel Rozados ha detallado hechos relevantes en materia académica, como que 5.929 estudiantes se han recibido de nuevo ingreso y han egresado 2038 estudiantes, que 1.277 han realizado prácticas curriculares en 574 empresas o los 835 matriculados en el Aula Universitaria de Mayores. Además, en investigación 201 grupos científicos posibilitaron con su actividad que los fondos de investigación captados y gestionados por la Universidad de Cádiz alcanzaran la cifra de 12.829.225 €. En concreto, se concedieron a la institución académica 108 proyectos. Y en transferencia, en este curso se llevaron a cabo 376 contratos externos con un importe total de más de 3,5 millones de euros y el impulso de 10 nuevas patentes.

En dicho acto, se han entregado la Medalla de Oro de la Universidad de Cádiz al rector honorario Francisco Piniella Corbacho, así como 60 Premios Extraordinarios de Doctorado, Máster y Grado del curso anterior; de un total de 134.

El Consejo de Gobierno y el Claustro de la Universidad de Cádiz aprobaron en 2023, a propuesta del Consejo de Dirección, la concesión de la Medalla de Oro de la UCA a Francisco Piniella Corbacho, anterior rector de la institución universitaria gaditana entre 2019-2023.

Francisco Piniella ha agradecido con emoción recibir la máxima distinción que otorga la Universidad, con la que se reconoce la importante labor que han desempañado en la historia de la UCA. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento: “los méritos de este antiguo rector se deben -sobre todo- a su equipo y, en general, a toda la comunidad universitaria, a la que reconozco su apoyo en los cuatro años que estuve en el cargo, también a mi centro, cuando fui decano y a mi departamento cuando ejercí como director”. En especial, en un momento crítico, cuando la pandemia COVID, “al profesorado, al personal de administración y gestión y a los estudiantes en los momentos vividos a partir del 15 de marzo de 2020, fecha que a nadie se le olvidará durante años. Creo que todos, o la mayoría de los que conformamos la UCA, nos unimos como una piña para que esta no se parara y ningún alumno se quedara sin terminar su curso”.

El rector honorario de la UCA ha recordado el compromiso de la Universidad, como espacio del conocimiento, pero también de los valores y también de su profesorado. Piniella ha confesado su vocación de intentar mejorar el mundo desde el aula, ya que “no se puede entender al universitario sin un espíritu crítico, emprendedor, rebelde, que intente siempre algo más, un poquito más en el conocimiento de sus estudios, al fin y al cabo de eso se trata, de avanzar en aquello que la humanidad conoce para el bien común de los que habitamos este planeta”.

El catedrático del departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la UCA y coordinador del programa de Doctorado de Derecho, Arturo Álvarez Alarcón, ha impartido la Lección Inaugural titulada, Retrato de Tribunales. El profesor Álvarez ha descrito brevemente la formación y estatuto jurídico de los jueces, así como la realidad actual de quienes forman la carrera judicial, “cada vez más feminizada. Se trata de unos funcionarios altamente cualificados, que ejercen uno de los poderes del Estado, pieza clave en el Estado de Derecho y en la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos”.

De otro lado, la organización “tiene origen decimonónico que no se adapta bien a la sociedad y economía actuales, siendo necesaria una reforma de calado en este aspecto”, ha afirmado; aunque pueda resultar cada vez más complicado debido a que “los gobernantes, desde hace décadas, vienen eludiendo sus responsabilidades para con el poder ejecutivo, no acometiendo las reformas necesarias ni dotándoles de los recursos humanos y materiales precisos”. En los últimos tiempos, ha continuado, “la pugna política entre los partidos se ha trasladado a los tribunales y a los órganos de gobierno de éstos, hasta el punto de que los propios partidos políticos atacan a los jueces y tribunales cuando éstos no responden o entienden que no van a responder a sus expectativas. Como consecuencia de esta contienda, los partidos políticos procuran colocar a sus partidarios entre los órganos de gobierno de los jueces y en los tribunales que consideran claves para sus intereses”.

El resultado de todo esto – ha concluido el conferenciante – es que, “si bien la ciudadanía sólo ha venido criticando a la jurisdicción por su retraso secular en administrar justicia, en los últimos tiempos empieza a considerar que hay una grave pérdida de independencia por el empuje de los políticos”.

Lorena Garrido ha dado la enhorabuena a la Universidad de Cádiz y a los premiados en este acto, ha comentado que “será un año provechoso para nuestras universidades. Yendo todas aúna conseguiremos ser mejores y avanzar a nuestra universidad. Tenemos que mirar al futuro. Estamos viviendo la mayor transformación del sistema universitario en 30 años con la LUPA y la ley Activa que garantice la igualdad de acceso a la universidad, así como un impulso a la investigación y la innovación”. Y esto se reforzará cuando “la LUPA irá el próximo martes a Consejo de Historia nacida del consenso. Las universidades andaluzas con + de 1.600 millones de euros tendrán la mayor financiación de la historia. … Nunca es suficiente y siempre es necesaria más financiación. Seguimos apretando para conseguir mayor financiación para el sistema y los esfuerzos para mejorar al personal universitario”.

Casimiro Mantell ha felicitado al profesor Piniella, “y, especialmente, mi gratitud por los esfuerzos y dedicación que has brindado generosamente a nuestra universidad. El cargo de Rector requiere equilibrar numerosas facetas y tomar decisiones difíciles en contextos especialmente complejos. Gracias por tu liderazgo y tu ejemplo en estos años”. Además, el rector de la UCA ha tenido unas palabras de agradecimiento para el profesor Álvarez que en este acto personaliza el 20º aniversario del Campus de Jerez: “quisimos que alguien que representa la excelencia de este campus impartiera la lección inaugural. Tras escuchar sus palabras, puedo afirmar que la elección ha sido totalmente acertada”.

Adaptación de los estatutos a la LOSU

En su intervención, el rector de la UCA ha anunciado que en un acto “cargado de simbolismo y de importancia para nuestra institución” que marca el comienzo del curso académico el primer gran reto “al que nos enfrentamos es la necesaria adaptación de nuestros estatutos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)”, ya que la última modificación importante se realizó hace casi 25 años, es “una oportunidad histórica para adaptar nuestra universidad no solo a nuevos estatutos, sino también a los modelos organizativos y metodologías docentes del siglo XXI”. Asimismo, otra meta en el horizonte es implementar el nuevo sistema de formación de microcredenciales, cursos de menos de 15 créditos que se dirigen a estudiantes de entre 24 y 65 años que “promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hemos comenzado a dialogar con el sector empresarial para elaborar un mapa de necesidades formativas que nos permita ofrecer programas acordes con los requerimientos laborales actuales”.

En el ámbito de infraestructura, Mantell ha señalado que este año se inaugurará el Aulario Carmelo García Barroso del Campus de Jerez, “un edificio que celebra 20 años de servicio”, se comenzará las obras de la Casa del Estudiante en el Campus de Cádiz y “esperamos iniciar también la modernización y ampliación de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real”. Unos proyectos que se complementarán con la implantación de un “ambicioso” plan de digitalización y otro de eficiencia energética; para simplificar procesos administrativos y optimizar “condiciones de climatización y ahorro energético de nuestras instalaciones” como puede ser la instalación de un sistema de placas solares en el aparcamiento de esta Escuela (ESI).

Por otro lado, el máximo representante de la UCA ha subrayado la relevancia de culminar la adaptación de la normativa universitaria a las nuevas figuras de profesorado “trabajando estrechamente con los departamentos para lanzar la contratación de más de 100 plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAD) en los próximos meses”. En el tema de financiación, se ha dirigido a la viceconsejera para trasladarle “nuestra preocupación por el descenso constante del peso económico que ha sufrido nuestra universidad en el sistema universitario andaluz en los últimos años”, que espera que con el modelo de financiación aprobado pueda corregirse con las herramientas que se incorporan y “que en los próximos años podamos recuperar los niveles de financiación de los que disfrutaba la Universidad de Cádiz, y con ello, seguir sirviendo a la sociedad de nuestra provincia”.

Por último, Casimiro Mantell ha concluido con la enhorabuena al alumnado presente al recibir el premio “a la finalización de sus estudios. Sois el ejemplo de excelencia que deseamos alcanzar en nuestra institución y un referente para toda nuestra comunidad universitaria”. Los ha animado a afrontar “juntos este nuevo curso con ilusión, compromiso y la determinación de llevar a nuestra Universidad de Cádiz a las más altas cotas de excelencia”.