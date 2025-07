El PP de Puerto Real acusa a IU de vivir «en una realidad paralela»

El presidente del Partido Popular en Puerto Real y concejal en el Ayuntamiento, Vicente Fernández, ha criticado duramente las declaraciones del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, tras su visita institucional al municipio y su encuentro con la alcaldesa Aurora Salvador.

Según Fernández, las palabras de Maíllo «demuestran que, al igual que el equipo de Gobierno, vive en una realidad paralela, completamente ajena a la dejadez, la parálisis y el abandono que sufre Puerto Real«. Para el dirigente popular, el máximo responsable de IU ha ofrecido una imagen «distorsionada» de la situación real de la ciudad.

“Solo hay que salir a la calle y pasear por cualquier barrio para comprobar el deterioro urbano, la falta de limpieza, de mantenimiento, de atención a los vecinos. Puerto Real está sumido en el desgobierno más absoluto y aun así vienen a aplaudirse entre ellos como si la gestión fuera ejemplar”, ha denunciado Fernández.

“Un gobierno sometido a los que fueron Podemos”

El líder local del PP ha ido más allá al afirmar que el gobierno municipal que encabeza Aurora Salvador “no es autónomo ni funcional”, sino que está «sometido» al control de antiguos miembros de Podemos.

Fernández ha señalado directamente a Antonio Romero, Iván Canca y José Antonio Montilla, a quienes acusa de manejar la Confluencia de Izquierdas desde la sombra. “Los concejales de Izquierda Unida están arrastrados por decisiones de supuestos independientes y miembros de EQUO, sin capacidad real de influir en el rumbo del municipio”, ha dicho.

Denuncian el abandono de la seguridad y de los vecinos

Otro de los puntos críticos que el PP ha querido subrayar es el estado de la seguridad ciudadana en Puerto Real. Fernández ha lamentado que, mientras Maíllo se hace fotos con la alcaldesa, “la ciudad sigue sin policías suficientes en las calles, con una comisaría cerrada por falta de efectivos y con vecinos y hermandades asumiendo tareas como cortar calles en procesiones”.

“¿Echó en falta Maíllo a la Policía Local durante su visita? Probablemente no, porque no están. Y no lo están porque Aurora Salvador no toma decisiones. Porque el caos en Recursos Humanos, dirigido por el propio Antonio Romero, sigue sin solución”, ha denunciado el portavoz del PP.

IU, al rescate de un gobierno debilitado

Por último, Vicente Fernández ha valorado la visita de Maíllo como una maniobra de apoyo político desesperado a la alcaldesa. “La decadencia política de Aurora Salvador y su gobierno es evidente. Ya ni siquiera tienen fuerza para sostenerse solos, y por eso necesitan ahora el empujón institucional del coordinador federal de IU”, ha señalado.

El presidente del PP local ha concluido con un mensaje claro: “Ni el respaldo de Sevilla ni las buenas palabras van a tapar el desastre en el que han convertido Puerto Real”.