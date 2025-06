El PP acusa al Ayuntamiento de Puerto Real de obstaculizar la labor social y cultural de las hermandades

El presidente del Partido Popular de Puerto Real y concejal en el Ayuntamiento, Vicente Fernández, ha denunciado la actitud del equipo de gobierno municipal, al que acusa de mantener una falta total de colaboración con las hermandades y cofradías de la localidad. La situación, según Fernández, se ha visto reflejada de forma especialmente grave con la suspensión de la Festividad de San Juan, impulsada por la Hermandad del Ecce-Homo, debido a la “ausencia absoluta de respuesta” del consistorio.

“El Ayuntamiento le pidió a la Hermandad una cantidad de requisitos abismal. Un poco más y me echan de allí. Era imposible, no se podía hacer nada”, ha manifestado el líder popular, quien considera que la burocracia impuesta convierte “lo que debería ser una colaboración institucional con entidades sin ánimo de lucro en una carrera de obstáculos”.

El PP habla de «abandono y desprecio institucional»

Según Fernández, las hermandades no reciben ningún tipo de ayuda económica ni apoyo logístico, mientras que otros colectivos sí cuentan con subvenciones municipales. “Es inconcebible que las hermandades no perciban apoyo económico ni facilidades logísticas para celebrar eventos que, en muchos casos, son el sustento de sus salidas procesionales y de su acción social”, ha señalado.

En relación a la cancelación de la Festividad de San Juan, el PP detalla una serie de hechos que evidenciarían la “falta de voluntad política” por parte del equipo de gobierno que lidera Aurora Salvador:

No se dio respuesta a la instancia presentada por la hermandad.

No se logró contactar ni con la centralita del Ayuntamiento ni con el área de Urbanismo, departamento que —según critican— gestiona este tipo de solicitudes en lugar de Cultura o Fiestas .

No se ofreció ninguna vía alternativa ni canal de comunicación.

“Estamos hablando de un evento que contaba con la actuación desinteresada de grupos locales y que iba a celebrarse con total responsabilidad. Lo han bloqueado por negligencia, por desprecio institucional o simplemente por dejadez”, ha denunciado el concejal.

“Sin apoyo, no habrá Semana Santa en Puerto Real”

Fernández ha ido más allá y ha advertido de un riesgo real para la continuidad de la Semana Santa si persiste esta actitud municipal: “Las hermandades no tendrán liquidez para organizar sus cortejos procesionales. Y si no hay cortejos, no habrá Semana Santa en Puerto Real. ¿De verdad quiere la señora Salvador ser la alcaldesa que acabó con una de las tradiciones más importantes de nuestro municipio?”

Reivindicaciones del Partido Popular

Ante esta situación, el PP reclama al Ayuntamiento que:

Establezca canales de comunicación claros, ágiles y accesibles para las hermandades y cofradías.

Asigne la tramitación de permisos a Cultura y Fiestas , y no a Urbanismo.

Ponga en marcha un plan de apoyo real, tanto logístico como económico , para que estos colectivos puedan desarrollar su actividad sin trabas.

Reconozca de forma oficial la labor social, cultural y turística que realizan estas entidades.

Una apuesta política clara

“El compromiso del Partido Popular con nuestras hermandades es absoluto. No vamos a permitir que se las trate como un problema, cuando en realidad son una parte vital del alma de Puerto Real”, ha concluido Vicente Fernández.