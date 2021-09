El Pleno Municipal aprueba la declaración de Puerto Real como ciudad de acogida para personas refugiadas afganas

En el apartado de mociones, Pedro Olmedo, concejal del grupo municipal socialista, ha defendido una propuesta en la que se insta al gobierno andaluz “a presentar un sistema estable de relaciones con las entidades locales, que garantice la correcta financiación de la red de Centros de Atención a las Dependencias, sustituyendo la convocatoria de subvenciones de concurrencia por un convenio en el cual, partiendo de reconocer que la competencia en la materia corresponde a la Junta de Andalucía se establezcan los servicios a ejecutar por las entidades locales en base a su proximidad al territorio, junto con su correcta financiación”, además de “modificar la Resolución de la Dirección General de Cuidados Socio sanitarios publicada en BOJA de 6/06/2021, incrementando la financiación máxima a percibir en este ejercicio por las Diputaciones provinciales en la cuantía total del gasto que fehacientemente acrediten estar soportando por el mantenimiento de la Red de Centros de Tratamiento de las Adicciones, en tanto que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía”. En su intervención, el concejal de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, adelantó su voto en contra, resumiendo su argumentación en que la moción socialista no defiende una financiación moderna, sino lo que había antes con convenios no regularizados, en su opinión. La iniciativa fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los grupos municipales de Adelante, PSOE-A, AXSí, y Equo, y el voto en contra de Cs.

