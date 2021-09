Agosto registró un nuevo descenso del paro en Puerto Real

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta en Cádiz, Alberto Cremades, señala que estos datos del mes de agosto consolidan “el cambio de tendencia que se ha producido desde que se empezaron a eliminar las restricciones y ha avanzado la vacunación”. No obstante, Cremades insiste en que no se olvide “el grupo de empleados que aún se mantiene en los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), ni a todas aquellas personas autónomas acogidas a prestaciones, ni la próxima finalización de los contratos de verano”. Por ello, el delegado territorial de Empleo en Cádiz no quiere caer en triunfalismos a la hora de valorar los datos de estos meses, ya que “los tres puntos citados pueden producir un aumento del paro en el mes de septiembre”.

Previous El Complejo de Piscinas Municipales clausura temporada con una ‘Fiesta fin de verano’