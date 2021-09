El PP de Cádiz formaliza su petición de reunión con la ministra de Fomento sobre el Nudo de Tres Caminos   

Además, alerta de “la pérdida de los 5’5 millones de euros de inversión incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para el inicio del Nudo de Tres Caminos, los cuales no serán ejecutados al ser imposible el inicio de las obras en este ejercicio”. Para el PP de Cádiz supondría un agravio para la provincia “pues hay proyectos pendientes que no cuentan con financiación y podrían recibir dicha partida presupuestaria asignada a la provincia de Cádiz”.

