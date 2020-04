Álex Expósito, futbolista del Puerto Real CF, ha sido dado de alta en el Hospital Santa María del Puerto tras superar el Covid-19.

El delantero roteño, que ha estado ingresado durante ocho días en el hospital portuense, ha querido agradecer en un vídeo publicado en redes sociales por el club verdiblanco los ánimos recibidos tras haber transcurrido dieciocho días desde que empezó a tener los primeros síntomas de la enfermedad.

“Estoy muy bien, ya no tengo síntomas. Quiero mandar mil gracias, sobre todo al Komando Pirata, a mis compañeros, presidente…todos los que componen la familia del Puerto Real CF, ya que desde el primer día me he sentido super arropado y apoyado”.

“Espero que todo vaya bien, que paséis este confinamiento lo mejor posible, tomárselo en serio ya que no es ninguna tontería”, ha afirmado el jugador, que no olvida el fútbol “aunque ahora esté en un segundo plano. No se olvida y se tienen ganas de que vuelva para culminar lo que empezamos”.

Álex Expósito también ha querido agradecer al personal sanitario “que me han cuidado como si fuese su hijo, agradecérselo de corazón”.

Este mensaje lo manda nuestro crack @Aexposito99 desde su casa tras estar recuperándose del maldito Covid-19. Muchas gracias al personal del Hospital Santa María del Puerto por haberlo cuidado tan bien. 👩🏻‍🔬👏

Un fuerte abrazo campeón!!! 💪💚 pic.twitter.com/gJTdKH74Ek — Puerto Real C.F (@PRCF1931) March 31, 2020

FOTOGRAFÍA: Daiana de Figueredo (Puerto Real CF)

