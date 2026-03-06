El Foro Municipal de Memoria Democrática celebra una nueva reunión para avanzar en la divulgación y pedagogía memorialista

El Foro Municipal de Memoria Democrática, constituido oficialmente en mayo de 2025 como órgano colegiado y consultivo especializado en esta materia, celebró en la tarde de este jueves una nueva sesión de trabajo centrada en definir líneas comunes de actuación y reforzar la labor divulgativa en el municipio.

La reunión giró en torno a tres ejes principales: la fijación de objetivos comunes, la planificación de acciones de divulgación y pedagogía en torno a la Memoria Democrática, y la organización de una Jornada de Memoria Democrática que tendrá lugar próximamente en Puerto Real. Asimismo, se abordó también el nomenclátor municipal, evaluando posibles actualizaciones ajustadas a la Ley de Memoria Democrática.

Al encuentro asistió el concejal delegado de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Gil, junto a representantes de los colectivos y entidades que integran el Foro: IES Manuel de Falla, Ateneo Republicano de Puerto Real, Alsayf, la plataforma Puerto Real por Palestina, Pro Derechos Humanos Andalucía y La Máquina Creativa.

Durante la sesión, los participantes intercambiaron propuestas y exploraron nuevas vías de colaboración para seguir impulsando actividades que favorezcan la preservación, el estudio y la difusión de la memoria histórica en la localidad. Entre las ideas planteadas se abordó la ampliación del trabajo en más institutos, la instalación de placas señaléticas, la celebración de las Jornadas de Memoria Democrática en junio, la incorporación de la causa saharaui y el uso del arte como herramienta de expresión e interpretación de la memoria.

PUBLICIDAD

El concejal destacó el «gran trabajo» del IES Manuel de Falla y de su alumnado, valorando la existencia de un foro joven con futuro y con capacidad de relevo generacional. Asimismo, se puso en valor la labor desarrollada durante décadas por colectivos como la CNT y la Plataforma por la Memoria Democrática, cuyo esfuerzo —reconocieron— ha permitido que las nuevas generaciones continúen impulsando esta tarea.

En el marco de la reunión, el Ayuntamiento reiteró que mantiene una deuda histórica con las familias de las personas represaliadas y anunció que trabajará para avanzar en la obtención de pruebas de ADN que contribuyan a los procesos de identificación.

Desde el área municipal se subrayó la importancia de contar con este espacio participativo, que permite coordinar iniciativas, ampliar el alcance de las acciones formativas y reforzar el compromiso institucional con las políticas de memoria.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real