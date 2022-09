Alfredo Fernández: “Teófila Martínez intenta maquillar su desprecio a Puerto Real contando milongas sobre los graneles”

Alfredo Fernández ha recordado también que todas las inversiones millonarias que dicen desde la Autoridad Portuaria se han ejecutado ya para la contención del impacto negativo de la carga y descarga de estas sustancias, “serán en balde si estos trabajos no se realizan íntegramente y de una vez por todas bajo techo como venimos años reclamando a través de todos los cauces y, hasta el momento, no se ha hecho nada al respecto”.

El también Coordinador Local de Andalucía Por Sí ha exigido a la ex alcaldesa de Cádiz y presidenta de la APBC que “deje de utilizar la administración como su cortijo a golpe de titulares y se siente primero con los colectivos ecologistas y la plataforma ciudadana para tener todos los detalles e informes, no solamente los que ella encarga y presume”.

