El Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real dona a la Biblioteca Municipal ‘Luis Baltasar Pacheco Villalba’ un lote de libros de autores y autoras de Puerto Real

La donación ha tenido lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal ‘Luis Baltasar Pacheco Villalba’ en el transcurso de un acto al que además del edil, han asistido el presidente del Ateneo Literario, Manuel Villalpando, y el escritor y también ateneísta, Francisco Pérez Aguilar, quienes han puesto de manifiesto que nuestra Biblioteca debía contar con obras escritas por autores y autoras locales a disposición de la ciudadanía ofreciendo a ésta la oportunidad de conocerlas. “No era de recibo acudir a la Biblioteca Municipal, preguntar por algún libro escrito por un autor local y que éste no estuviese disponible o no fuese ni siquiera conocido”, señalaba Pérez Aguilar, autor de algunos de los títulos donados hoy.

Previous Mercedes Vías Carrasco y Juan Sánchez Naranjo recibirán un reconocimiento con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores