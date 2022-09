 La VI Marcha Rosa se celebrará en el Parque de Los Toruños el próximo 9 de octubre

Óscar Curtido ha manifestado que “como representante de la Junta de Andalucía, que colabora en esta marcha rosa, quiero agradecer a las organizadoras el esfuerzo y la labor que hacéis no solo ahora en el mes de octubre si no durante todo el año”. El delegado ha incidido en “la importancia del tejido asociativo y la colaboración de las administraciones. Un trabajo de concienciación que debemos defender y quiero trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad”. Curtido ha asegurado que “desde la Administración Autonómica estamos comprometidos con la mejora de los servicios públicos para la detección precoz de la enfermedad y poder ofrecer el mejor de los servicios, una vez se diagnostique”.

