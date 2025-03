El Ateneo Literario celebra el Día Europeo de los Autores con la presencia del asesor literario Daniel Heredia

El Ateneo Literario de Puerto Real se une a la celebración este martes 25 de marzo al Día Europeo de los Autores con una presencia participativa del asesor literario, Daniel Heredia en el Café del Arte de Puerto Real.

Esta iniciativa, coordinada por la vocalía de Literatura que dirige Soledad Fresno, pretende unirse a la iniciativa de la Unión Europea de promover la diversidad de la literatura europea, fomentando la lectura y cultivando el amor hacia ella entre las generaciones más jóvenes en los países participantes de este programa.

El encuentro se pretende que sea participativo y donde los asistentes puedan intercambiar sus experiencias e inquietudes no sólo con Daniel Heredia, sino también entre los mismos asistentes que puedan compartir su pasión por la creación literaria.

Daniel Heredia se define en su página web personal de la siguiente forma…

Nací en mayo de 1971 en Cádiz, ciudad donde he vivido la mayor parte de mi vida.

Escritor, periodista, gestor cultural y crítico literario, entre otras muchas etiquetas, mi actividad profesional ha estado siempre estrechamente vinculada con la cultura, aunque soy especialista en el mundo del libro y en información literaria. He ejercido ocasionalmente la crítica cinematográfica, teatral y musical. Como decía el editor Josep Janés, “hasta allí donde llega mi memoria siempre encuentro letras”.

Al trabajar con escritores que me pedían una revisión de sus manuscritos para mejorarlos, me percaté de que los autores necesitan un profesional objetivo con experiencia que valore y les ayude con sus textos. En muchos casos, tienen dudas sobre su trabajo. Así surgió la idea de crear mi propia asesoría literaria en marzo de 2017, porque el trabajo de un asesor literario es como el de un editor: corrige, sugiere, propone cambios y marca las pautas que sirven para alcanzar ese éxito que todos pretendemos. Ahora dedico lo mejor de mi tiempo y habilidades a velar por los intereses de mis clientes.

He trabajado como gestor cultural en la Fundación Fernando Quiñones (2003-2009) y en el vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz (1996). He sido Coordinador de Actividades del Plan de Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura de la Universidad de Cádiz desde octubre de 2017 a junio de 2020. Y Coordinador de las actividades literarias de la Feria del Libro de San Fernando (Cádiz) en 2021 y parte de 2022.

Soy jurado en certámenes literarios, lector para editoriales y conferenciante. También imparto talleres que abordan distintos campos de la creación literaria y del sector editorial. En estos momentos colaboro de manera habitual en la revista de gestión cultural Periférica Internacional, en Zenda y en el proyecto Literatura Andaluza en Red. Durante algo más de tres años tuve activo el blog ¡A los libros! sobre el mundo de los libros, de la lectura y de la escritura, que consiguió una amplia repercusión internacional. He colaborado en los periódicos del Grupo Joly (Diario de Cádiz, Diario de Sevilla…) y en El Independiente de Cádiz, así como en las revistas Clarín, Mercurio, Renacimiento, Andalucía en la Historia, Lateral y La Ronda del Libro, entre otras.

He publicado la biografía Pasión Vega. La voz de seda (Fundación José Manuel Lara, 2007), la novela La sombra vencida (Absalon, 2009), el libro de entrevistas ¡A los libros! 25 entrevistas a profesionales del sector del libro (La Isla de Siltolá, 2015) y el ensayo 25 años de la agenda cultural de la Universidad de Cádiz (Universidad de Cádiz, 2017). Asimismo, he escrito dos libros como negro literario: una novela romántica y una guía de viajes. En el campo de la narrativa breve he obtenido varios premios.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz y Posgrado en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Lector empedernido –además de coleccionista– de libros que tienen como eje el fervor hacia el libro y su universo: novelas y relatos, memorias, recuerdos y biografías de editores, bibliófilos o escritores, e historias de librerías, bibliotecas, coleccionistas…

Me considero una persona urbana, activa y proactiva, con don de gentes y facilidad para las relaciones personales, concienciada de la importancia que supone una buena presencia y un trato adecuado. Tengo interés por todo tipo de manifestaciones artísticas y dedico gran parte de mi tiempo a actividades culturales. Otra de mis grandes inquietudes, que viene a cerrar el círculo, es viajar. Creo que es un complemento perfecto para entender la cultura como diversidad.

Tengo un temperamento equilibrado, una actitud positiva y una disposición alegre ante la vida. Me considero responsable, metódico, perfeccionista, luchador, puntual y ordenado: cualidades que enriquecen mi trabajo.

