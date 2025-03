AxSí Puerto Real lamenta que «el Ayuntamiento no haya emitido ningún tipo de comunicado actualizado en cada momento sobre lo que ocurre con el servicio de agua»

El portavoz de Andalucía por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha salido al paso de las denuncias ciudadanas que se han producido en referencia a los cortes en el suministro de agua que desde el pasado viernes llevan sufriendo numerosos vecinos de la localidad.

Ante tales circunstancias, desde Andalucía por Sí, exigen a la alcaldesa Aurora Salvador, una bonificación en el próximo recibo del agua para todos aquellos usuarios que se hayan visto afectados de manera total o parcial, «ya que hay puertorrealeños donde el suministro es inexistente o la presión es escasa. No es de recibo que los vecinos afectados tengan que pagar lo mismo sin tener un servicio con normalidad», argumenta Fernández.

De igual forma, Fernández, solicita que la alcaldesa de Puerto Real, dé explicaciones de los motivos por los que se ha producido esa interrupción en el suministro hídrico. «Son muchas las barriadas que están sufriendo los cortes o la baja presión, como son El Cartabón, Julián Besteiro, la zona de Cruz de la Degollada, Plaza de Jesús, San Eloy o el centro urbano sobre todo. Ha pasado el fin de semana y nadie ha dado información clara sobre algo que es una necesidad básica en la vida y desde el sábado pasado una preocupación generalizada de mucha gente», apostilla.

Para Fernández, es lamentable que el Ayuntamiento de Puerto Real no haya emitido ningún tipo de comunicado actualizado en cada momento sobre lo que ocurre con el servicio. Es más, afea a la alcaldesa y presidenta de GEN «su callada por respuesta y que no haya tomado cartas en el asunto, escondiéndose una vez más para no dar información a los puertorrealeños».

Finalmente Fernández reitera la necesidad de una compensación en el recibo de agua para los afectados y que la ciudadanía esté al corriente e informada de lo que ocurre de manera periódica, ni tan siquiera las comprobaciones o trabajos que se puedan estar haciendo por parte de los operarios para el restablecimiento del servicio.

FUENTE: AxSí Puerto Real