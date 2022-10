E. Amaya: “Nuestro deseo es que Ciencias de la Educación permanezca en Puerto Real”

En una nota de prensa enviada por el Consistorio, Amaya afirma que “en las conversaciones mantenidas con el rector de la UCA, Francisco Piniella, me traslada que en su origen la facultad estaba en la capital, y que vino a Puerto Real de forma transitoria, mientras se buscaba una nueva ubicación. Desde entonces han pasado años y parece que ha llegado el momento, según el acuerdo anunciado. Pero, lógicamente, nosotros no queremos que se vaya, por supuesto”.

Previous AxSí Puerto Real lamenta que "PSOE, PP y Adelante se alíen para desmantelar el Campus de Puerto Real"