AxSí Puerto Real lamenta que “PSOE, PP y Adelante se alíen para desmantelar el Campus de Puerto Real”

Finalmente, los andalucistas han vuelto a reclamar “diálogo y que se cuente con la localidad” ante la nueva pretensión de vaciar el Campus de la UCA en Puerto Real. “Si nos quitan suelo industrial, nos eliminan parte de nuestro tejido universitario reuniendo las mejores condiciones en nuestro pueblo – con instalaciones deportivas únicas adaptadas a las disciplinas universitarias de Magisterio, oferta que no existe en la capital – y siguen mermando la economía local de esta forma tan descabellada, el futuro más próximo de Puerto Real corre mucho peligro y nos van a tener enfrente, no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras”.

