E. Amaya: “La Junta, de PP y Cs, dan la espalda a Puerto Real con Airbus”

Los Socialistas de Puerto Real consideran que el posicionamiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, es lamentable, ya que no abogar por la defensa del trabajo en Cádiz y concretamente por el de Puerto Real que es algo que dejó “helada” a la Alcaldesa, Elena Amaya, según ella misma relataba ayer.

“Una vez más la Junta de Andalucía del Partido Popular y Ciudadanos le da la espalda a Puerto Real en vez de luchar codo con codo por los puestos de trabajo directos e indirectos, utiliza una situación, que es muy delicada, con los trabajadores y trabajadoras que están tratando de que exista una alternativa y de que no se cierre la planta de Airbus, Bonilla únicamente lo usa para obtener réditos políticos, que no va a obtener en Puerto Real porque ya lo tenemos calado” aseguró la Alcaldesa, Elena Amaya.

La primera edil se preguntaba quien es Moreno Bonilla para decir que está convencido de que la planta se va a cerrar, mostrando una falta de respeto absoluto a las instituciones que si estamos peleando por salvaguardar la planta y los puestos de trabajo que esta crea de manera directa e indirecta y que más valdría que el Presidente de la Junta se pusiera a trabajar del lado de la ciudadanía, del Ayuntamiento para que el anuncio de cierre no se lleve a efecto, por que el daño no es solo para la bahía de Cádiz, si no para el conjunto de Andalucía.

“Esta alcaldesa y el Ayuntamiento que presido seguimos haciendo un frente común con sindicatos, comités de empresa y partidos que nos entendamos para priorizar el empleo. Si el Gobierno de España está poniendo de su parte, sindicatos y otras administraciones estamos yendo a una, de la mano con trabajadores y trabajadoras, ¿Por qué Bonilla va por libre dejando abandonados a las familias que dependen de esos puestos de trabajo que venimos otros defendiendo con uñas y dientes desde hace meses?. Que no quepa la menor duda que el Ayuntamiento y los Socialistas seguiremos defendiendo con uñas y dientes, del lado de los trabajadores y trabajadoras la planta y sus puestos de trabajo” finalizó la Alcaldesa.

FUENTE: PSOE Puerto Real

