Dos agentes de la Policía Nacional salvan en Puerto Real la vida a un bebe de tres días con parada cadiorespiratoria

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un bebé de tres días de vida que sufrió una parada cardiorrespiratoria en el barrio del Río San Pedro de la localidad puertorrealeña.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 27 de diciembre mientras la madre del recién nacido se encontraba dando de comer al bebé, momento en el que notó que perdía fuerza su respiración y cambiaba de color su piel. Sin pensarlo ni un instante, ambos progenitores se dirigieron en su vehículo hacía el hospital, encontrando en su camino por la vía pública un vehículo policial con dos agentes, a quienes requirieron ayuda. El padre del bebé se apeó del vehículo en gran estado de nerviosismo, manifestando a los agentes que llevaba a su hijo de tan sólo tres días en el interior del vehículo y que el mismo no respiraba. Los agentes tras comprobar que el neonato no respiraba, subieron rápidamente al vehículo policial y mientras se dirigían al Hospital Puerta del Mar de Cádiz para no demorar la atención médica, uno de los agentes trataba de reanimarlo, realizándole un masaje cardíaco acorde a la edad del bebé.

Afortunadamente, el bebé comenzó a respirar levemente y a cambiar su tono de piel antes de la llegada al Hospital, donde los agentes fueron recibidos por varios sanitarios para hacerse cargo del recién nacido y trasladarlo a la Unidad de Críticos, quedando ingresado en la Unidad de Neonatos.

Formación en primeros auxilios a lo largo de toda la carrera profesional

La Policía Nacional mantiene una constante formación a los largo de toda la carrera profesional, recibiendo cursos de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, para conseguir así los conocimientos necesarios y poderlos aplicar en situaciones de urgencia en cualquier momento que se les requiera, encontrándose o no de servicio.

FUENTE: Policía Nacional

