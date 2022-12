V. Fernández (PP): “Puerto Real necesita un ocio sano y atrayente para jóvenes”

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha vuelto a arremeter contra el Equipo de Gobierno del PSOE en una nota de prensa. Ahora, la queja por parte del Popular se centra en la Carpa instalada en la Plaza de Jesús y sus posibles consecuencias para el centro de la localidad.

“En una democracia es fundamental la igualdad de trato en todas las esferas a todos. Aquí, en nuestra ciudad, esto no ocurre. Como denuncian muchos integrantes de los empresarios de la hostelería, pero que también señalan otros gremios, mientras que se aplica a rajatabla las condiciones legales en los permisos para actividades, como debe de ser, cuando la actividad la realiza el Ayuntamiento no hay límites. Así, en estas Navidades a las peticiones de permisos se les aplica el DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 12-07-2007). Decreto de la época del PSOE en la Junta de Andalucía, que no es aplicable a los Ayuntamientos, pero si indica unos principios que pueden aplicarse como informativos. Son cuestiones normales de seguridad como es el control de los aforos de público asistente, la asistencia de menores y el consumo de estos de alcohol, hacer efectivas las medidas contra los botellones, etc.”, señala.

“Estas Navidades el Ayuntamiento ha puesto una carpa frente al edificio sede de la Corporación Local, con un escenario y previsto de un DJ, pero un espacio abierto no cerrado. Está claro que estas condiciones no serían permitidas, de esta forma si se solicitara organizarlo por un particular o una persona jurídica, no digamos un empresario. Reitero, está claro, aquí no somos todos iguales. El Ayuntamiento actúa como de otras épocas afortunadamente acabadas”, añade.

“La idea es en principio es buena, generar actividades para los jóvenes es una obligación para un Ayuntamiento durante todo el año, no solamente un par de días en Navidad, pero hay que gestionarlo adecuadamente. Esto no se ha hecho. Pregunto, ante este reclamo, a acudir a los jóvenes de nuestra ciudad, si es una zona abierta, ¿cómo se evita que esto se convierta simplemente en una gran botellóna?, como ya se vislumbra. No veo que se controle el aforo, ¿tienen previsto algunas medidas si aquello se descontrola?, ¿qué medidas tiene previstas para proteger a los jóvenes y mujeres, en casos concretos necesarios de protección? El Ayuntamiento realizando estos actos se hace responsable de lo que pueda pasar, que esperemos que no ocurra nada, pero puede haber menores con una excesiva ingesta de alcohol, ¿está previsto algún apoyo de servicios sanitarios?”, indica.

“Me temo por la experiencia de toda la legislatura, que la gestión real será mala. Una buena idea fatalmente ejecutada. Está claro, que además de hacer una competencia a empresarios con sus locales, que pagan sus impuestos, no se cumple con el espíritu antibotellona, sino que más parece que se predispone lo contrario. Así, de una buena idea, en principio, reitero, acaba siendo un mal ejemplo. Espero que todo quede en esto, simplemente, sin consecuencias, Esto, lo denunció para que se tomen algunas medidas en el sentido expuesto”, prosigue.

“Las consecuencias de las botellonas son palpables en nuestra ciudad, estas noches en el Paseo Marítimo, una pena. No hay medidas preventivas. ¿Acabará así, la carpa? Están son las fotos de la madrugada del miércoles al jueves. Puerto Real necesita un programa de ocio para adolescentes y jóvenes. No actividades sueltas. Un programa para todo el año, desde donde se propicie un ocio sano y atrayente. Estableciendo un diálogo continuo con todos los sectores implicados directa o indirectamente, empezando por los empresarios relacionados. Se debe evitar lo que está constatado, que estos sectores de edad en cuanto pueden se van a buscar el ocio fuera de Puerto Real, desde Cádiz a El Puerto, pero sin que recibamos a nadie o casi nadie desde estas poblaciones. Una clara demostración del fracaso de esta línea política municipal”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

