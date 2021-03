Descanso para la memoria de los represaliados Juan Díaz y Pedro Cumplido

“Mi padre tenía la ilusión de encontrar a mi abuelo, fusilado, y por ello se puso en contacto con Paco Aragón y la Asociación para hacerse las pruebas de ADN. Cerramos un capítulo y se ha quitado una espinita”, relataba Lourdes Díaz, nieta de Juan Díaz y que recordaba los deseos de su padre, ya en edad avanzada, de saber qué había sido de su progenitor. “Mi abuelo era un campesino y lo que me contaba mi padre es que lo montaron en un camión y desapareció. Le echaron las culpas como uno de los causantes del incendio de la Iglesia de San José. No volvimos a verle más”, indicaba la nieta de Juan Díaz.

