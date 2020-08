“La Junta de Andalucía ha realizado un gran esfuerzo para impulsar medidas que, en algunos casos, estaban bloqueadas por los anteriores gobiernos del PSOE”, así lo ha remarcado hoy el portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) Puerto Real, Guillermo Cisneros, tras conocer las medidas que desde la administración andaluza se están adoptando en materia tanto de bienestar social como de educación.

Por una parte, Cisneros se ha referido a los 18 millones de euros destinado por parte de la Junta para la construcción de la nueva EDAR que “desde hace tanto tiempo lleva necesitando nuestro municipio para la depuración de las aguas residuales, de esta manera supondrá una mejora medioambiental reclamada por diferentes colectivos”.

Respecto a educación, el concejal de Ciudadanos ha recalcado que el colegio de Casines sigue a buen ritmo, “una reivindicación que llevaba demasiados años en los cajones de Sevilla y que, en menos de un año, gracias a la gestión de Cs en el gobierno de la Junta de Andalucía, será toda una realidad”, ha subrayado el edil. También ha querido resaltar que desde la Consejería de Educación y Deportes se ha firmado el convenio para la cesión del campo de fútbol del IES Virgen del Carmen, por el que se elimina un gran escollo para que más de 700 niños y niñas de nuestra localidad puedan realizar un deporte de calidad, y que se encontraba en un punto de bloqueo por la gestión del anterior gobierno de la Junta, “ha sido un trabajo duro llevado a cabo por la Delegación de Educación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real, culminado con éxito gracias a la intervención del equipo del Consejero de Ciudadanos, Javier Imbroda”, ha afirmado Cisneros.

Cisneros ha remarcado que, en materia de Igualdad, la Consejería dirigida por Ciudadanos, “ha destinado 1 millón de euros para contratar a 54 profesionales en la provincia de Cádiz que agilicen la gestión de la renta mínima: 21 trabajadores sociales y 33 administrativos (2 de ellos para Puerto Real); que se suman a los ya contratados a través del programa ERACIS, gracias a lo cual se ha aumentado el número de beneficiarios con respecto al 2018, año en que se implantó”.

Por otra parte, el portavoz municipal ha apuntado que la Consejería de Sanidad ha destinado “más de 230.000 euros para la reforma del Hospital Universitario de Puerto Real, concretamente para la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, de los Servicios de Urgencias”.

El concejal de la formación naranja no ha querido pasar por alto los fondos recibidos de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio “para la eliminación de barreras arquitectónicas y que supondrá que las familias de 2 edificios de nuestra Villa vean mejoradas sus condiciones de movilidad, con los casi 400.000€ que se recibirán para realizar estas reformas”.

“A pesar de nuestra mínima representación en el pleno del Ayuntamiento, desde Ciudadanos Puerto Real estamos en contacto directo con las diferentes Consejerías del gobierno autonómico para solicitar mejoras en nuestro pueblo y apoyamos todas las medidas que el gobierno local impulsa y reclama porque no me olvido que fui elegido por los ciudadanos de este municipio para trabajar por él”, ha manifestado Cisneros señalando que “en menos de dos años de trabajo del nuevo gobierno se han materializado proyectos para Puerto Real en educación, igualdad, sanidad y, en general de bienestar social que el PSOE abanderaba como políticas socialistas y que no se terminaban de culminar, con esto se demuestra que Cs es el único partido que está demostrando con hechos que sí se puede hacer una política útil”.

FUENTE: Ciudadanos Puerto Real

