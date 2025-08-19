AxSí Puerto Real: «Aurora Salvador incumple: 9 millones para pagar deuda y ni un euro a la gente»

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha valorado el Pleno Extraordinario que ha tenido lugar esta mañana, en el que su formación ha votado a favor del expediente de amortización de más de nueve millones de euros de la deuda financiera del Ayuntamiento con cargo al remanente de tesorería, lamentando que la Confluencia «haga lo contrario de lo que prometió».

Para Alfredo Fernández, «esta amortización va a suponer una bajada de la deuda que tienen que pagar los puertorrealeños generada por la mala gestión de los gobiernos de Izquierda Unida durante décadas. Nuestro compromiso siempre ha sido el de bajar la deuda, estemos gobernando o en la oposición, porque entendemos que es el camino para prestar mejores servicios reduciendo la asfixia financiera que compromete el día a día de la gestión municipal, es por ello que hemos votado a favor de esta medida».

A su vez, los andalucistas no han dejado pasar la oportunidad de «lamentar el cambio de discurso de los miembros de la Confluencia de Izquierdas, ahora en el poder, puesto que afirmaban tener un proyecto que invertiría en las necesidades de la gente y no en pagar deuda a los bancos».

«Nos sorprende que ahora los partidos de la Confluencia de Izquierdas como son IU, EQUO y Adelante, encabezados por Aurora Salvador, hayan tomado conciencia de algo que cuando estaban en la oposición criticaban respecto a la reducción de la deuda, poniendo de manifiesto que el dinero del remanente, es decir, lo que al Ayuntamiento no se gasta a final de año, no podía entregarse a los bancos sino que tenía que invertirse en el pueblo. Un argumento totalmente populista al que ahora tiene que enfrentarse y actuar de la manera que siempre han criticado», asevera Fernández.

«Desde Andalucía Por Sí hemos votado a favor de esta medida porque entendemos que es la mejor opción para aliviar la situación económica del Consistorio. Sin embargo, no podemos obviar la contradicción de la alcaldesa y el actual concejal de Hacienda, que durante años vienen rechazando y asegurando que si ellos gobernaban, estos recursos se invertirían en proyectos para la gente. Hoy ha quedado demostrado que utilizaron este asunto con un interés electoral».

De igual forma respecto a este asunto, asegura que la formación andalucista «sigue esperando a que el equipo de Gobierno presente un borrador de presupuestos para su debate y su aportación por parte de los grupos municipales, ya que Puerto Real sigue teniendo el presupuesto municipal prorrogado desde 2023. Un auténtico descontrol y despropósito financiero que no está estableciendo las prioridades que necesita la localidad, sin olvidar que todavía estamos esperando ese pacto fiscal que prometió el señor concejal de Hacienda, José Alfaro», recuerda.

Por último Alfredo Fernández ha reclamado «dialogo, lealtad y seriedad a un equipo de gobierno en minoría que hasta ahora ha demostrado estar alejado de las necesidad diarias del pueblo de Puerto Real y le vuelve a tender la mano para alcanzar acuerdos realistas por el bien de la gente».

FUENTE: AxSí Puerto Real