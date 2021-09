Autonomía Obrera y CCOO responden a Carmen Silva y a sus declaraciones respecto al “perfecto encuadramiento”

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Puerto Real han realizado un comunicado para contestar a las declaraciones de Carmen Silva, concejala Delegada de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Puerto Real, donde explicaba las diversas circunstancias de la suspensión del llamado “perfecto encuadramiento”.

Estimada Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dª Carmen Silva: Una vez conocida su nota de prensa a través de los medios de comunicación, y tras haber recapacitado sobre todas sus declaraciones, como nos tiene acostumbrados este Equipo de gobierno (PSOE + AxSi) en general y la Concejala de Recursos Humanos en particular, siguen contando medias verdades y varias falsedades interesadas, desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y Comisiones obreras queremos dejar muy claras las siguientes cuestiones:

Insiste usted en desacreditar a las Secciones Sindicales y a los Partidos Políticos que rubricaron el acuerdo denominado Perfecto Encuadramiento, calificándolo de ilegal y de haberse negociado de manera encubierta. Queremos recordarle que el acuerdo se aprobó en una Mesa General de Negociación, de la cual existen actas, y que fue llevado al Pleno Municipal y aprobado por diecinueve votos a favor, con una única abstención por la incomparecencia de un concejal. Pleno del cual existe acta, y que el acuerdo fue posteriormente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que de encubierto no tiene absolutamente nada de nada.

Recordarle también que su partido, el PSOE, se encontraba por aquel entonces en la oposición, hasta el 16 de marzo de 2009 cuando suscriben un acuerdo con el partido gobernante y pasan a formar parte del Equipo de Gobierno, llegando incluso a ocupar la figura de Alcaldesa su edil Ana Mosquera, justo en los años siguientes a la aprobación del acuerdo y cuando comenzaba la aplicación del mismo. Es por ello que sus declaraciones no dejan en muy buen lugar a su partido, y mucho menos a sus antiguos compañeros, ya que según usted miraron hacia otro lado y realizaron, según el momento del que hablemos de aquella legislatura, primero una pésima oposición y posteriormente un gobierno ilegítimo.

Denotamos en usted un gran cinismo político cuando en el segundo párrafo de su nota afirma con rotundidad que el acuerdo ha sido tumbado por los tribunales, y después especifica que la sentencia a la que se refiere solo hace referencia a que PODRÍA, nunca afirma, ser objeto de delito, pero en ningún caso es una sentencia firme sobre lo tratado. No existe ninguna declaración de nulidad de dichos acuerdos, simplemente informes negativos de algunos de los Secretarios accidentales de este Ayuntamiento, que casualmente también informaron en su día favorablemente al respecto.

Hay que recalcar que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía emitido al respecto es provisional, por lo que da tiempo a subsanar todas y cada una de las irregularidades que afectan a estos acuerdos. Además, basándose en el informe de la Secretaría Municipal, plantea la forma de solucionar la problemática, nada más y nada menos que con una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Esta misma RPT que sus actuales socios de gobierno (AxSÍ, antiguo PA) pretendieron modificar en 2014 encargando este trabajo a la consultora Gassó, por e l módico precio de 22.000 €, y que nunca llego a ser negociada y mucho menos aprobada. Suponemos que por ahí estará guardada en un cajón.

En 2018, con Sí se puede Puerto Real en el gobierno local se llegó a aprobar una nueva RPT en la Mesa General de Negociación, con el voto favorable de todas las partes implicadas, la cual nunca llegó a ser informada ni favorable ni desfavorable por el actual Secretario Accidental, y no se pudo llevar al Pleno, y que posteriormente el equipo de gobierno, del que usted forma parte, se negó rotundamente a llevarla a Pleno, asumiendo el compromiso personal de la Alcaldesa Elena Amaya de presentar una nueva en noviembre de 2019. Curiosamente la actual Adelante Puerto Real, heredera de Sí se puede Puerto Real, también da su voto favorable a la suspensión cautelar del acuerdo. Ahí lo dejamos.

Llevamos dos años y medio recibiendo la falsa información, por parte del Equipo de Gobierno, de que había una nueva RPT ya elaborada, pero que la debía estudiar un gabinete jurídico para su posible corrección, y que posteriormente nos la iban a trasladar a la parte social para su negociación. Pero sorprendentemente nos encontramos, en agosto de 2021, con la asombrosa noticia de que se van a suspender los acuerdos alcanzados y que la famosa RPT, otra nueva, se le iba a encargar a una nueva consultora por el módico precio de 18.000 €, otro derroche más por parte de este Equipo de gobierno de dinero público de todos los contribuyentes de Puerto Real.

Otorgando el correspondiente margen de confianza a esta consultora, seremos sensatos, pues sabemos que elaborar una RPT íntegra, para todo el Ayuntamiento, conlleva mucho tiempo, y se necesita de la concurrencia leal de todas las partes en el proceso. Pero los perjudicados ante esta interminable situación, los únicos que de verdad no tenemos culpa de nada, somos, como siempre, los trabajadores municipales.

El informe de la Cámara de Cuentas al que nos hemos referido antes no solo habla del dichoso acuerdo de perfecto encuadramiento, si no de muchas otras irregularidades: horas extras, productividades, pluses, convenio colectivo, etc. Precisamente el Convenio Colectivo que estaba vigente fue denunciado por usted en 2019, y desde entonces ni siquiera se ha dignado a sentarse con los sindicatos para negociar uno nuevo, tan solo se ha limitado a enviarnos una propuesta de Acuerdo Regulador, que no de Convenio Colectivo, muy escueta y falta de datos relevantes como pueden ser una tabla salarial ajustada a la realidad y legalmente encuadrada. Evidentemente esta tabla no puede tenerla al no existir una valoración de los puestos de trabajo que debería estar incluida en la ya famosísima RPT, con lo que nos encontramos con la pescadilla que eternamente se muerde la cola.

Se lo estamos recordando incansablemente, hasta la saciedad, que no queremos ni un ápice de ilegalidad en nuestros sueldos, que queremos una RPT ajustada a derecho, un Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador actualizado y un Plan de Empleo coherente, todo ello con la ley en la mano. Deje pues usted de tergiversar nuestras demandas, que jamás hemos pretendido mantener ninguna subida de sueldo ilegal y mucho menos discriminatoria, ya que el acuerdo en sí consiste en todo lo contrario, en corregir desigualdades que ya existían entonces y que con la suspensión cautelar han vuelto a aparecer. Si usted, en lugar de difamarnos, se hubiera dedicado a leer íntegramente y con tranquilidad el acuerdo del que hablamos no opinaría de la manera en que lo hace.

Y si hay que hablar de actitud discriminatoria y autoritaria tenemos que referirnos claramente a usted, pues bajo el amparo de la Intervención Municipal está autorizando el pago de horas extras única y exclusivamente a un solo gremio de esta administración, la Policía Municipal, mientras al resto de trabajadores y trabajadoras se las niega.

Sepa usted que no nos cansaremos de protestar por nuestros derechos legítimos, pues nos asiste la razón, el sentido común y la ley. Y sepa también que siempre estaremos a su disposición para negociar todos estos asuntos, pero como debe ser tratados, y con la celeridad que ellos requieren.

Y para que no se le olvide ni a usted ni a sus compañeros de gobierno, ni a la oposición, les recordamos que ustedes están aquí de paso, gracias a unos votos de la ciudadanía que fácilmente pueden cambiar, según las formas de solucionar los problemas que tengan la población. Nosotros, en cambio, somos empleados públicos, y estaremos aquí hasta jubilarnos trabajando por y para el pueblo.

Nos despedimos atenta y responsablemente los sindicatos, según usted, cortijeros, del Ayuntamiento de Puerto Real.

FUENTE: Sección sindical de Autonomía Obrera / Sección sindical de Comisiones Obreras

