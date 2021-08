Amaya se reitera en sus palabras y afirma “tener la conciencia muy tranquila”

Han pasado ya varios días desde las protestas de los vecinos de la barriada puertorrealeña del Río San Pedro a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real. Unas manifestaciones donde los vecinos se mostraban “hartos de estar hartos” y que acabó con protestas que se trasladaron a las redes sociales, donde Elena Amaya animó a quien no quisiera llevar “el gentilicio de Puerto Real, tiene las puertas abiertas”.

Una frase que se realizaba en una publicación de edil Carlos Salguero y que desataba la polémica durate esta semana. La Alcaldesa, que ha sido muy criticada a través de las redes sociales por este hecho, se reiteraba a través de Tele Puerto Real. “No hay que ver tan fuera de lugar que una alcaldesa, la primera servidora de un pueblo, tenga también la oportunidad y la libertad de expresar, sobre todo en un perfil privado como el de mi compañero Carlos Salguero”, señalaba, comentando, además, que se había hecho una manipulación de sus palabras.

“En ningún momento me dirigí a un vecino diciendo que se fuera de Puerto Real. Lo que dije es que ‘cualquiera que no quiera el gentilicio de Puerto Real, tiene las puertas abiertas‘ y eso es así. No es chovinismo, no es localismo, cosa de la que se me ha tachado y no me ofende para nada”, recordó. Amaya se mostró molesta por los comentarios en Facebook de varios vecinos que proclamaban la independencia del Río San Pedro de la ciudad en la propia red social.

“Soy persona, ciudadana, soy Alcaldesa de Puerto Real. Lo que digo es que el que no quiera llevar nuestro gentilicio que se vaya, que tiene las puertas abiertas y dos puentes, el de La Pepa y el Carranza. Me lo ha agradecido una parte de la ciudadanía inmensa. Cansada de este tipo de comentarios. No todo el mundo en el Río San Pedro es igual. No todo el mundo opina igual. Son respetables todas las opiniones, por supuesto, pero también la mía. Como Alcaldesa, el que viene a intentar deteriorar o no dignificar mi pueblo, evidentemente las puertas las tiene abiertas”, insistía.

Tampoco quiso olvidarse de las declaraciones tanto de Adelante Puerto Real como del Partido Popular de la Villa, los cuales han pedido su dimisión durante esta semana. “No hay argumentos para rebatirle al Equipo de Gobierno, y utilizan estas cosas que no tienen mucho fundamento. Si quieren pedir la dimisión, que la pidan. Tengo la conciencia muy tranquila y el apoyo de gran parte de mi pueblo. Siento si alguien se ha molestado pero me reafirmo y me reitero en que el que no quiera llevar el gentilicio de Puerto Real, las puertas las tiene abiertas”, finalizó.

