Vicente Fernández (PP): “Elena Amaya, un peligro cada vez que abre la boca”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido dar su opinión ante las “recientes declaraciones frívolas” de la alcaldesa de la localidad, Elena Amaya, a Europa Press, mostrándose “sorprendido por lo que en ellas expresa sin pudor”.

Fernández afirma que, “unas declaraciones tan rotundas deben de ser avaladas por los datos que dispone: oficiales o de instituciones sanitarias, pues con la salud no se juega, no es un tema para ocurrencias cuando no se tiene nada que decir”.

“He buscado datos en la página web del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, avalado por el Instituto Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Me he molestado en mirar el informe de la semana 32 de 2021. En ella se indica en su resumen: En la semana 32/2021 no se han notificado detecciones centinela de virus de la gripe procedentes de la vigilancia de IRAs en Atención Primaria. Desde el inicio de la temporada se han notificado dos virus de la gripe B. Por otra parte, esta semana no se han identificado detecciones de virus de la gripe en muestras no centinela. Desde el inicio de la temporada se han notificado 26 detecciones de virus de la gripe no centinela: 15 virus tipo A (un A (H3N2), dos A (H1N1) pdm09 y 12 A no subtipos) y 11 virus tipo B. Profundizando en el texto, se enumeran los 26 casos y ninguno aparece en la Comunidad Autónoma Andaluza”.

“Señora Amaya, no lance gratuitamente fake news, usted es alcaldesa y no debe lanzar noticias falsas de salud. Aparte de su banalidad, es una falta de respeto a todas las personas y familias que han sufrido el Covid-19, y a todas que sin sufrirlas se han visto afectadas por miedo y por temas económicos. ¿Piensa usted lo que va a decir o todo se lo inventa? Lo malo es que usted es la alcaldesa y nos representa, no nos haga sentir ridículos a todos los puertorealeños ante toda la provincia”.

Fernández añade: “Señora Amaya, no se meta en camisa de once varas en temas que usted desconoce, un poco de respeto a la crisis del Covid, usted no puede banalizar sobre el tema. Lo que tenemos que pedir todos es que los ciudadanos pronto estén vacunados, incluso que se facilite si es necesario una tercera dosis para frenar los contagios. ¿No se ha dado cuenta usted del daño que ha causado sanitariamente y económicamente la ola de este verano? Por favor, céntrese en la gestión, está muy bien haber sacado adelante unos presupuestos después de tantos años sin ellos, pero es una obligación anual que ha logrado su concejal de Hacienda. Pero alcaldesa, muévase, que Puerto Real tiene muchos problemas y no se excuse en el pasado, cuando se accede a una alcaldía se asume todas las herencias, buenas y malas, y usted tenía que conocerlas desde antes, ya que no era nueva en la Corporación Municipal”.

FUENTE: PP Puerto Real

