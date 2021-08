E. Amaya: “El que no quiera llevar el gentilicio de Puerto Real, las puertas tiene abiertas”

Elena Amaya, Alcaldesa de Puerto Real, volvió a despacharse a gusto durante el fin de semana en las redes sociales. Lo hizo en un hilo donde debatió con uno de los integrantes de la Plataforma Vecinal Río San Pedro.

La Alcaldesa salió ante las reiteradas protestas de los vecinos y vecinas del barrio, que durante el pasado viernes se manifestaron a las puertas del Consistorio ya que están “hartos de estar hartos”. Una salida de todo que se ha hecho viral y que ha trascendido por las palabras de la propia Amaya, que invitaba al vecino del Río San Pedro a marcharse hasta la ciudad de Cádiz.

“A ver si aprendéis y dejáis de politizar”, comenzó su comentario la Regidora en su cuenta personal. “Nosotr@s estamos HARTOS, que a Puerto Real no viene nadie a tomarnos el pelo y cuando digo nosotr@s no somos cuatro gatos y el Río señores es nuestro, de los puertorrealeños y puertorrealeñas y el/la que no quiera llevar nuestro gentilicio y quiera Cádiz, las puertas tiene abiertas y dos puentes el de La Pepa y el Carranza”, prosiguió.

Unos mensajes que procedían ante la denuncia que el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Carlos Salguero, había realizado, donde reflejaba que algunos manifestantes le habían deseado la muerte e insultado a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real en la Plaza de Jesús. “Eso os garantizo que no se va a repetir, porque no os lo voy a tolerar”, defendió Amaya ante el que consideró “talante magnífico” de Salguero con los vecinos y vecinas del Río San Pedro.

“¿Dónde estábais hace dos años los cuatro que ahora venís a bombo y platillo?”, preguntaba al miembro de una Plataforma Vecinal del Río San Pedro que, en esta ocasión, preside el Concejal de Adelante Puerto Real, José Antonio Montilla.

