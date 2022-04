Alfredo Fernández (AxSí): “La Autoridad Portuaria también tendrá que explicar su pretendido proyecto en los suelos de Delphi”

“Llevamos muchos años de engaños y falsas expectativas que no solo han venido a incrementar el hartazgo de la gente, sino a perjudicar nuestro desarrollo económico e industrial que ya estaba y está en una situación muy crítica” prosigue el concejal de AxSí en la Villa, recordando que “le toca ahora a la señora Teófila Martínez ser clara y no jugar con los intereses de nuestro pueblo, los andalucistas no vamos a permitir más suposiciones y todo el que hable de algún proyecto deberá ponerlo encima de la mesa con todos los detalles, y con más motivos aún si cabe la posibilidad de que haya un riesgo para la salud de la gente con actividades contaminantes”.

