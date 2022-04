El Ministerio aprueba la modificación de los espacios que adscribe al Puerto de la Bahía de Cádiz los terrenos de Delphi

Entre sus concesiones cabe destacar una importante actividad logística e industrial, con concesionarios como Dragados Off Shore y con un desarrollo por parte de los operadores privados de más de 165.000 metros cuadrados de naves cubiertas para el almacenamiento de graneles sólidos y 135.000 metros cúbicos para graneles líquidos, que junto con 5 grúas de última generación han supuesto una inversión de aproximadamente 68 millones de euros. Los almacenes son parte fundamental de la operativa portuaria, posibilitando los tráficos de mercancías que a su vez generan puestos de trabajo en la cadena logística (estiba, grúas, camiones, etc.).

