AFIPRE conmemorará el próximo jueves el Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica

Por todos y todas nuestros compañeros y compañeras que no pueden levantarse de la cama, por todos y todas las que buscamos fuerzas donde no las hay, por todos y todas las que siguen el día a día aguantando el dolor.

No somos unas locas o locos, no somos unos depresivos o depresivas, no nos lo estamos inventando. Estamos enfermos y enfermas y hoy luchamos por nuestros derechos:

