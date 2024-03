Zhenshi Group podría hacerse con la planta de Airbus Puerto Real la próxima semana

La inminente integración no tendrá impacto en el ritmo operativo ni en el funcionamiento regular de Airbus Puerto Real. Además, no afectará a los plazos establecidos para la fusión de plantas en un único centro denominado Airbus Cádiz, con ubicación en El Puerto de Santa María. El objetivo sigue siendo la finalización de todo el proceso antes de 2026.

