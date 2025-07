Vicente Fernández (PP): «Puerto Real está desprotegida y al borde del colapso por la incompetencia del gobierno de Salvador y Romero»

El presidente del Partido Popular en Puerto Real y concejal en el Pleno, Vicente Fernández, ha lanzado una dura crítica a «la situación insostenible que vive el municipio en materia de personal», especialmente en lo relativo a la falta de efectivos en la Policía Local, y ha pedido «la dimisión inmediata» de Antonio Romero, concejal de Recursos Humanos y figura clave de la Confluencia de Izquierdas, «por su inacción, negligencia y absoluto desprecio hacia la seguridad ciudadana».

«El cierre de la Comisaría de Policía Local y la existencia de una sola patrulla para todo el término municipal es un escándalo sin precedentes. Puerto Real está desprotegida y abandonada por quienes deberían garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos», ha denunciado Fernández.

«Según se ha publicado en medios y foros, la situación del cuerpo de Policía Local ha llegado a un punto crítico, viéndose obligados incluso a pedir apoyo a una Policía Nacional también mermada en medios y personal, en gran parte por la inacción del Gobierno de España, encabezado por el PSOE», añade.

El «abandono» de Romero y Salvador

«El señor Antonio Romero lleva meses escondido tras el despacho, dejando que el personal municipal llegue al límite», asegura Fernández. «Si de verdad no vino a vivir de la política, como dijo cuándo se presentó a la Alcaldía, le invito a marcharse. Porque hoy lo único que está haciendo es vivir de espaldas al Ayuntamiento, a los trabajadores y al pueblo de Puerto Real».

Fernández recuerda que «el PP solicitó en el último pleno una sesión monográfica sobre el estado de la ciudad, precisamente para abordar problemas graves como el colapso del personal municipal y el hartazgo de los trabajadores, que han decidido no echar más horas extra ante la falta de respuestas por parte del gobierno local».

«El personal está desbordado, frustrado y agotado. El Ayuntamiento se cae a pedazos mientras Aurora Salvador se limita a mirar hacia otro lado. No hay gestión. No hay liderazgo. Solo hay excusas».

«Una Policía Local abandonada y una ciudadanía en riesgo»

Fernández ha querido lanzar una advertencia contundente: «Puerto Real está sin Policía Local. No hay patrullas, no hay presencia en los barrios, no hay control. Y eso pone en riesgo a todos nuestros vecinos».

Además, denuncia que la Policía Nacional «no puede cubrir este vacío por culpa también de la falta de medios y personal que sufre por parte del Ministerio del Interior. En plena temporada estival, con más población flotante y más actividad, Puerto Real está completamente a la intemperie. Y eso es inadmisible».

Exigencias del Partido Popular

Desde el PP de Puerto Real se exigen «medidas urgentes»:

Dimisión inmediata del concejal de Recursos Humanos, Antonio Romero. Convocatoria urgente de una mesa de trabajo con los representantes sindicales y laborales para diseñar un plan de recuperación del personal. Reforzar de manera inmediata la plantilla de Policía Local, mediante medidas extraordinarias o convenios temporales. Reclamar al Gobierno de España un aumento de efectivos y medios para la Policía Nacional en Puerto Real.

«El Partido Popular no se va a quedar callado. Puerto Real merece seguridad, merece protección y merece gestores que estén a la altura. Ni Romero ni Salvador lo están», concluyó Vicente Fernández.

