Vicente Fernández (PP): “La señora Amaya muestra lo fiel y lacaya que es de Pedro Sánchez”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha querido señalar públicamente “como la señora Amaya habla y actúa como fiel y servidora acólita de Pedro Sánchez, olvidando que sobre todo es la Alcaldesa de Puerto Real, y se debe a ello. Ella, que critica a la Junta de Andalucía por apoyar, como mal menor, que no se pierdan puestos de trabajo en la comarca por medio de un traslado de personal. Pero ella calla cobardemente, pues desde el principio Pedro Sánchez era el único que podía haber evitado este castigo a esta factoría mientras se daba millones para Getafe y firmaba suculentos contratos del estado con Airbus”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El dirigente popular ha señalado que Amaya es “una alcaldesa que sale a gritar en manifestaciones y a hacerse fotos, pero no grita donde se toman las decisiones, en este caso en Madrid. ¿Se ha reunido con su compañero de partido, Pedro Sánchez?, ¿se ha desplazado al Congreso de los Diputados a defender a esta factoría cuando el Grupo Político del PSOE en el Senado impedía una moción de apoyo a nuestra factoría de la Señora Pilar González? Ella actúa con una gran hipocresía política, actúa como si tuviera el síndrome del Doctor Jekyll y Mister Hyde, una cara para aquí gritona y crítica para el Partido Popular, y otra calladita y sumisa con el PSOE de Pedro Sánchez”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Vicente Fernández continúa: “la incoherencia de la señora Amaya me deja anonadado, se preocupa porque se aliente que no se pierdan puestos de trabajo de esta factoría en el conjunto de nuestra Comarca de la Bahía de Cádiz, pero, ¿qué dice o hace cuando una empresa se va de nuestro municipio?. Como alcaldesa debería estar buscando fórmulas y atractivos para por lo menos intentar que vengan a Puerto Real nuevos inversores o emprendedores a montar nuevas factorías en nuestra localidad”.

“Señora Amaya, ¿usted tenía información desde hace tiempo de lo que se le venía encima a esta factoría de Airbus?, se lo pregunto porque el PSOE sí lo tenía. Si lo ocultó es malo, pero si ni siquiera se enteró es peor. Se preocupa por los sindicatos pero no he visto que alzara su voz cuando, por órdenes de la Subdelegación del Gobierno -dirigido por el Señor Pacheco del PSOE-, impidió que dos autobuses marcharan a protestar a Madrid. Incluso, que hubiera posteriormente denuncias para la apertura de procedimientos penales; es decir, para manifestarse en Sevilla sí, para manifestarse en Madrid, no. Siempre las dos caras. Señora Amaya, tenga cuidado no vaya un día a no saber si es Doctor Jekyll o Mister Hyde y la líe más que de costumbre. Usted tampoco se preocupó de que el Gobierno participara junto a la cúpula sindical, sin sindicalistas de esta factoría, en un acuerdo con Airbus”.

“Los trabajadores y trabajadoras no son tontos, leen y se informan, ven su incongruencia. Recuerde estas frases: Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo…se puede engañar a algunos todo el tiempo…pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿la conocía?, es de Abraham Lincoln, supongo que le sonara quién era. El único posible error de Juanma Moreno fue venir a Cádiz y decir la verdad, descubriendo que quienes lo sabían lo ocultaban sin hacer nada. La verdad os hará libres no la mentira”, finaliza Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD