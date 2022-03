Vicente Fernández: “Por una foto, la alcaldesa se tira en plancha como un portero de fútbol”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha señalado que “Elena Amaya, por una foto hace lo que sea y con quien sea. Ella no analiza las consecuencias para Puerto Real, su único fin es hacerse una foto para los medios y las redes sociales”.

Fernández ha querido reflexionar sobre la compra de los terrenos de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real por el Cádiz CF, indicando que “es un proyecto que podría ser interesante para Puerto Real, pero primero tendrán que verse algunas incógnitas y aclaraciones que se han planteado. Creo que hay que esperar a que se solucionen todas las controversias jurídicas y de planeamiento jurídico y ver todas las personas que están detrás de ese fondo de inversiones, antes de dar un juicio desde el Ayuntamiento de Puerto Real. Todo proyecto de esta envergadura no es fácil en su desarrollo, y no hay que quedarse solamente en el hecho de la compra de un suelo”.

“Elena Amaya sigue sin enterarse de que ella es la alcaldesa, por tanto, representa al Ayuntamiento de Puerto Real, pero ella no estudia los temas, no los trabaja. A ella le dicen ‘ve a realizarte una foto’ y va donde sea. Ella se da la mano hasta con una persona imputada por el tema ‘Villarejo’ y lo vende como su gran logro político. ¿Ha estudiado el Plan de Ordenación Urbana de Puerto Real? Se ve que en estos tres años no ha tenido tiempo, estaba obsesionada con las fotos. Tampoco se ve que haya pedido informes a los funcionarios que conocen el tema. En primer lugar, habría que ver si el uso urbanístico de esos terrenos, que es el de zona industrial, permite esas actividades. No lo digo solamente yo, también lo dice el anterior alcalde, don José Antonio Barroso, de una manera muy rotunda, que bajo su mandato se ejecutaron los planeamientos urbanísticos”.

“Se está perdiendo el tiempo, esta legislatura cada vez está más agotada, no vemos proyectos que se planteen con fundamentos desde el equipo de gobierno PSOE-Andalucía Por Sí. Lo único que se aprecia es como se apuntan a cualquier proyecto no propio que surge relacionado con Puerto Real, no porque se haya trabajado desde el equipo de gobierno. La alcaldesa se conforma con una foto, sea como sea, el problema es que la política y la gestión municipal no es una pasarela, ni de moda, ni de actrices. Puerto Real necesita más seriedad política, una gestión real, aunque eso signifique esfuerzo”.

“Todavía estoy esperando que doña Elena Amaya, como alcaldesa, se reúna con el presidente Pedro Sánchez o con algún ministro, con alguien para pedirle inversiones para nuestra ciudad. Estuvo la Ministra de Defensa, anunció necesidades de barcos para la Armada y allí no estaba la alcaldesa para pedir que se realicen en la factoría de Matagorda, o para pedir que la factoría que la Generalitat no quiso para Barcelona, que contaba hasta con la inversión económica, venga a Puerto Real, cosa que ya le hemos sugerido. Ella no está en la realidad del trabajo político, está en su mundo, apuntándose y comprometiéndose a cualquier cosa que le venga de fuera, pues dentro no hay nada. El equipo de gobierno tendrá, dentro un año, la posibilidad de anunciar a bombo y platillo que han conseguido la peor legislatura de la histórica democrática de Puerto Real, y la alcaldesa podrá ser proclamada la alcaldesa de las fotos, incluso podrá inscribirse en el récord Guinness”.

FUENTE: PP Puerto Real

