J.A. Barroso: “Elena Amaya le va a hacer un daño irreparable al pueblo”

La noticia sobre el proyecto Sportech City en los suelos de la antigua factoría de Delphi en Puerto Real parece que será el objeto de debate en los próximos días o semanas. Al menos no solo para los aficionados al Cádiz CF, sino también para la población de Puerto Real, donde están los terrenos recién adquiridos por el fondo de inversión asociado a la entidad cadista.

En este sentido, el ex Alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, buen conocedor del planeamiento urbano y suelo de la Villa, se mostró sorprendido por las declaraciones realizadas por la actual Regidora de la ciudad, Elena Amaya, donde explicaba “oportunidad para Puerto Real y la Bahía de Cádiz” que suponía este proyecto.

“No tiene ni idea de lo que habla, no tiene ni siquiera nivel para confrontar sobre una materia que es la que nos ocupa. Por su insolvencia intelectual y política no se puede discutir. No tiene ni idea de lo que habla. Le va a hacer un daño irreparable al pueblo. Ese suelo es industrial, y no lo que pretende Vizcaíno”, señaló Barroso a Puerto Real Hoy en un tono claramente indignado. Y es que, para el antiguo Alcalde, esos terrenos tienen, según el Plan General de Ordenación Urbana, carácter industrial.

“¿No le da vergüenza ir de telonera de un sujeto como Vizcaíno? De una operación que está llena de incertidumbres. ¿No sería más fácil que hubiera solicitado del Ayuntamiento una información sobre qué características tiene el suelo? ¿Sabe lo que conlleva lo que pretende el Presidente del Cádiz CF? ¿Sabe si se hará una modificación parcial o puntual -del PGOU- a lo que nos lleve eso?”, insiste.

“No sabe de lo que habla, lo que le interesa a Elena Amaya es su empleo. Empleo en lo que ha convertido su condición de Alcaldesa de Puerto Real. Espero que lo que le quede sea un año, porque es la negación de la política y el cáncer de este pueblo”, finaliza.

