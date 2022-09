Verdes EQUO señala que “está siendo un mandato perdido en políticas de movilidad sostenible”

Verdes EQUO Puerto Real ha querido aprovechar la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra como cada año entre el 16 y 22 de septiembre, para valorar “la inexistente política de movilidad del bipartito”.

Para Iván Canca, responsable de movilidad del partido verde, “este ha sido un mandato perdido en lo que se refiere a movilidad sostenible. Con un gobierno municipal que ha demostrado no tener ningún rumbo en lo que se refiere a apostar por una ciudad más avanzada, más saludable y más amable. Sirva de ejemplo las actividades programadas para la efeméride europea de la movilidad, un concurso de carteles, algún paseo en bici y poco más. No es por desmerecer las actividades, que entendemos que desde las áreas correspondientes del Ayuntamiento, la UCA y los colectivos implicados las han organizado con cariño, pero la crítica que hacemos es hacia el gobierno municipal que se muestra pusilánime en lo que a movilidad se refiere. No se ha anunciado ninguna medida permanente y realmente eficaz que contribuya a disminuir la movilidad en vehículos motorizados. A pesar de que son las medidas permanentes a las que se hacen más hincapié desde Europa y desde el Ministerio de Transición Ecológica”.

Según Canca “poco se puede esperar de un gobierno que nada más llegar eliminó un tramo de carril-bici sin que se haya repuesto en 3 años. A pesar de que la finalización del carril-bici de Romero Puerto estuvo licitada y adjudicada en el pasado mandato. No se realizó por problemas con la empresa adjudicataria y la decisión del actual gobierno fue no volver a licitar y eliminar el tramo que ya se había hecho. Un tramo clave que une el este de Puerto Real con el centro. Es un ejemplo claro de lo poco que le preocupa al gobierno municipal la movilidad en bicicleta. Quizás será porque ellos van en coche y se reservan aparcamiento en la puerta del Ayuntamiento”.

“Alegaron peligrosidad para eliminar el carril de Romero Puerto. Algo que no defendieron con ningún dato estadístico. Pero la peligrosidad en las calles Teresa de Calcuta y Real parece que no les preocupa a pesar de producirse de media casi dos accidentes por semana en estas calles. Datos que recopilamos durante tres meses con ayuda de los vecinos, que llevan mucho tiempo esperando que al menos se convoque la Mesa de Movilidad para debatir sobre estos asuntos. Pero la participación ciudadana, al igual que la movilidad, no es el fuerte del actual Equipo de Gobierno de socialistas y andalucistas”.

“Desde nuestro grupo presentamos una propuesta para realizar dos cortes estratégicos en las calles Real y Teresa de Calcuta, que liberaría de buena parte del tráfico a estas calles, pero esta propuesta fue rechazada por un gobierno municipal al que le falta valentía para aplicar medidas avanzadas de movilidad. Continuando con las calles Real y Teresa de Calcuta cabe señalar que en pleno del Ayuntamiento del mes de marzo se aprobó una propuesta de Verdes EQUO en la que se instaba a la eliminación de los autobuses en estas calles. Para nuestro grupo, la eliminación del transporte público en la zona al mismo tiempo que se mantiene el trasiego indiscriminado de coches no es lo ideal, pero se propuso porque se trata de una consolidada demanda vecinal, porque las mencionadas calles no cuentan con unas condiciones mínimas para el paso de vehículos pesados y porque, después de rechazar nuestra propuesta de cortes de calles, se trata de la única iniciativa de restricción de tráfico que parecía estar dispuesto a asumir el actual gobierno. Pero seis meses después lo cierto es que esta medida aprobada en pleno no ha sido materializada por el Gobierno Municipal”.

Por su parte, José Luis Rodríguez Súnico, profesor, activista deportivo y ambiental y miembro de Verdes EQUO, ha querido aprovechar el balance en movilidad que realiza el partido verde para mostrar su apoyo a la “bicifestación” que ha convocado para este domingo la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz y que cruzará el puente Carranza, con inicio a las 10:30H en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz (antigua Ingeniero de La Cierva) y que llegará hasta el Río San Pedro. “Queremos animar a la ciudadanía a participar en esta acción lúdico-reivindicativa, ya que no se ha podido organizar desde los centros escolares porque administrativamente no ha sido posible dado que el curso ha empezado esta semana. Aunque cruzar el Carranza en bici es una experiencia estupenda, lo interesante de la bicifestación es su carácter reivindicativo y la petición de superar de una vez una situación que parece propia del siglo pasado, que con la cercanía entre Cádiz y Puerto Real no exista una conexión ciclista entre ambas ciudades.

Canca termina valorando “las pocas medidas que ha realizado el gobierno municipal. La cuestión de las motos eléctricas ya lo vaticinamos y toda la ciudadanía sabe como acabó y respecto a los patinetes eléctricos es un servicio que tiene sus pros y sus contras que ya valoramos en su momento. Cabe señalar los fondos solicitados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que como ya señalamos en su momento nos pareció una oportunidad perdida para mejorar la movilidad del municipio. Como única nota positiva están los cortes de calle en fin de semana en Amargura para favorecer la hostelería. Medida positiva aunque tímida, y que curiosamente cuando se realizó en la pasada legislatura fue criticada y tachada de fracaso por algunos miembros del actual gobierno”.

