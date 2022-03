Verdes EQUO valora el nuevo servicio de Pronto Movilidad

Verdes EQUO Puerto Real ha querido valorar la puesta en marcha del nuevo servicio de patinetes eléctricos dentro del proyecto Pronto Movilidad presentado la pasada semana.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Vanessa Huerta, concejala y portavoz de Verdes EQUO, explica que “en primer lugar cabe decir que desde Verdes EQUO preferimos que se fomente la movilidad activa. Es decir, caminar e ir en bici. Es importante recordar que según el Plan Local de Salud aprobado en la pasada legislatura uno de los principales problemas sanitarios de nuestra ciudad es el sedentarismo. Por ello desde lo público se deben centrar los esfuerzos en que la ciudadanía se mueva de la forma más saludable”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Huerta prosigue valorando las bondades defendidas por el gobierno municipal sobre este medio de transporte: “aunque un estudio realizado en EE.UU. plantea dudas sobre el bajo impacto ambiental de los patinetes eléctricos, nos parece más interesante que la ciudadanía se mueva en patinete antes que en coche. Pero lo que está claro es que se deben aplicar políticas de movilidad integrales y que incluyan medidas de disuasión del uso del coche, para evitar que las personas que usen el patinete sean aquellas que antes iban andando, y que apenas haya una reducción del uso del automóvil”.

Haciendo hincapié en este asunto opina Iván Canca, secretario local de la formación verde: “datos publicados de la ciudad de Barcelona indican que sólo uno de cada 10 usuarios de patinetes provenían del coche y las motos. De ahí la necesidad de aplicar medidas encaminadas a reducir el uso del coche. Desgraciadamente el actual gobierno ha demostrado no estar dispuesto a aplicar ninguna medida en este sentido. Y así las políticas de movilidad están abocadas al fracaso pues no van a generar cambios significativos en los patrones de movilidad actuales de la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Respecto a la iniciativa anterior, las motos eléctricas, existe una diferencia importante. En el caso de los patinetes el servicio se va a prestar por una empresa por su cuenta y riesgo. Mientras que en el caso de las motos si el servicio era deficitario el gasto se asumía desde lo público y por tanto pagado por la ciudadanía”.

Huerta añade una reflexión sobre la cuestión de los accidentes: “me parece positivo el tema de que se desactiven al entrar en calle peatonal. Pero esto no incluye las aceras. Hay que tener en cuenta que el número de accidentes en los que hay implicados patinetes están aumentando de forma notable en los últimos tiempos, consecuencia lógica del aumento de su uso. Nos parece interesante la campaña que nos informan está realizando la Policía Local para que los patinetes no se conviertan en un problema en zonas peatonales. Los usuarios de patinetes tienen que percibir desde el principio que no se va a poder circular de manera indiscriminada a 25 km/h por las zonas peatonales”.

“Para una circulación cómoda y segura de patinetes -concluye Canca- es interesante la existencia de carriles-bici. Ya que permiten a los usuarios de VMP circular de manera segura sin molestar a peatones y sin exponerse a los coches. Hubiera sido ideal que con los fondos Next Generation se hubiera planteado realizar una red completa de carriles-bici de bajo costo apostando por el urbanismo táctico, en lugar de gastar 1,6 millones en hacer 700 m de carril-bici en una sola calle. Esperemos que para futuras convocatorias tengan en cuenta nuestras propuestas”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

PUBLICIDAD