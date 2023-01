Verdes EQUO responsabiliza al gobierno municipal del accidente con autobús en Teresa de Calcuta

Verdes EQUO Puerto Real ha señalado que “si el Gobierno Municipal hubiera hecho su trabajo, el accidente que se produjo en la tarde del 5 de enero en el cruce de las calles Teresa de Calcuta y San Francisco no se habría producido. Hace meses que los autobuses no deberían pasar por ahí. Sin entrar en las responsabilidades de cada conductor por posibles cruces o velocidades indebidas”.

“Efectivamente, en marzo de 2022 se aprobó por unanimidad una propuesta presentada por Verdes EQUO por la que se acordaba la retirada de los autobuses en las calles Real y Teresa de Calcuta. Al parecer un apoyo tan contundente en el Pleno del Ayuntamiento no ha servido para que el Gobierno se tome en serio la iniciativa. Con su desidia son cooperadores necesarios para que se haya producido este accidente”, afirman desde la formación.

“En la exposición de motivos de la propuesta aprobada en pleno de marzo de 2022 explicamos que no es lo ideal la eliminación del transporte público en la zona al mismo tiempo que se mantiene el trasiego indiscriminado de coches. Pero al tratarse de una consolidada demanda vecinal y teniendo en cuenta que las mencionadas calles no cuentan con unas condiciones mínimas para el paso de vehículos pesados vimos oportuno presentarla a pesar de que el actual gobierno ya había demostrado que no tiene intención de restringir el tráfico de automóviles. Al parecer la de los autobuses era la única iniciativa de restricción de tráfico en estas calles que parecían estar dispuestos a asumir, pero ni por esas. Desde luego que este gobierno falte a su palabra es algo a lo que ya toda la ciudadanía nos hemos ya habituado”.

“No es la primera iniciativa que se ponemos sobre la mesa para restringir el tráfico en las mencionadas calles. En el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real de septiembre de 2019 se aprobó una propuesta nuestra que contenía, entre otras cuestiones, la modificación los itinerarios del transporte público y prohibir el tráfico pesado en las Calles Teresa de Calcuta y Real. Por otra parte, en sesión plenaria de marzo de 2021 se aprobó, de nuevo a propuesta de Verdes EQUO, acometer unos cortes de tráfico estratégicos en las calles Real y Teresa de Calcuta que de haberse realizado hubieran eliminado buena parte del trasiego de vehículos en estas calles al eliminar de facto el tráfico de paso por las mismas, es decir, el tráfico que pasa por estas calles sin que sean su destino. Ninguna de estas propuestas han llegado a ejecutarse por el Gobierno Municipal. Lo que supone un desprecio a la voluntad popular representada en el Pleno Municipal”.

Desde VERDES EQUO piden “valentía y tomarse en serio la restricción del tráfico en las calles Real y Teresa de Calcuta. Con datos de los propios vecinos confirmamos una media de casi dos accidentes por semana. Son las más peligrosas de la ciudad”.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

