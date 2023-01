Verdes EQUO Puerto Real explica sus propuestas para el Presupuesto Municipal

Desde Verdes EQUO quieren “agradecer al gobierno municipal que hayan tenido a bien incluir en el presupuesto no sólo nuestras propuestas sino la mayor parte de lo planteado por la oposición, aunque la verdadera participación no se haya producido hasta que el gobierno se ha quedado en minoría y necesita los votos de la oposición para sacar el presupuesto adelante. Sean necesarios o no los votos de la oposición es la forma más inteligente de actuar ya que el trabajo de todos los partidos del arco municipal enriquecen un documento fundamental para la ciudad como es el presupuesto municipal”.

