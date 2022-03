Verdes EQUO pide que “se saque el bus de Real y Teresa de Calcuta”

Vanessa Huerta, concejala y portavoz de Verdes EQUO, llevó al pleno ordinario de este mes de marzo una propuesta para la retirada de los autobuses en las calles Real y Teresa de Calcuta. La propuesta fue aprobada por unanimidad de la Corporación.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Huerta explica que “en el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real de septiembre de 2019 se aprobó, con el único voto de Verdes EQUO pero aprobada igualmente, una propuesta que contenía, entre otras cuestiones, la modificación los itinerarios del transporte público y prohibir el tráfico pesado en las Calles Teresa de Calcuta y Real. Esta propuesta no llegó a ejecutarse. Por otra parte, en sesión plenaria de marzo de 2021 se aprobó, en esta ocasión con los votos favorables de Ciudadanos y el proponente Verdes EQUO, acometer unos cortes de tráfico estratégicos en las calles Real y Teresa de Calcuta que de haber cumplido el mandato plenario y haberse realizado hubieran eliminado buena parte del trasiego de vehículos en estas calles al eliminar de facto el tráfico de paso por las mismas, es decir el tráfico que pasa por estas calles sin que sean su destino”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“En el debate de la segunda propuesta desde el Gobierno Municipal lo único que manifestaron asumir era la necesidad de la eliminación del tráfico de autobuses en estas calles. Actualmente estas calles soportan líneas tanto de autobús urbano como interurbano”.

Huerta prosigue afirmando que “para nuestro grupo no es lo ideal la eliminación del transporte público en la zona al mismo tiempo que se mantiene el trasiego indiscriminado de coches. Pero al tratarse de una consolidada demanda vecinal y teniendo en cuenta que las mencionadas calles no cuentan con unas condiciones mínimas para el paso de vehículos pesados hemos visto oportuno presentarla a pesar de que el actual gobierno no tiene intención de restringir el tráfico de automóviles. Al parecer la de los autobuses es la única iniciativa de restricción de tráfico en estas calles que parece estar dispuesto a asumir”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Es importante señalar que en la Ordenanza de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas de Puerto Real, se establece en su artículo 43 que la Alcaldía podrá dictar disposiciones para la delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la ciudad. Este artículo da potestad a la alcaldía para asumir de forma inmediata la responsabilidad de eliminar los autobuses de estas calles, independientemente del criterio del Consorcio de Transportes, al que habrá que escuchar pero teniendo en cuenta que Puerto Real es autónomo para decidir sobre este asunto”.

Huerta termina explicando que “en un contexto de emergencia climática como en el que nos encontramos, es necesaria más ambición por parte del equipo de gobierno en la lucha contra el cambio climático. La pasada semana se presentó la primera fase del Plan Municipal frente al Cambio Climático, cosa que valoramos positivamente, pero este plan no puede quedarse en papel mojado”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

PUBLICIDAD