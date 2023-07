V. Fernández (PP): “No vamos a dejar de trabajar por Puerto Real”

“Tras estos 100 días de tranquilidad, salvo temas de excepcionalidad, no vamos a dejar de trabajar. Vamos a seguir nuestras reuniones con vecinos y vecinas, de hecho ya hemos tenido alguna, aunque no se ha publicitado, empezaremos a ver expedientes administrativos de la anterior legislatura en el ayuntamiento, dado que el opaco Equipo de Gobierno anterior dificultaba nuestro conocimiento al no tener representación municipal, pero al que teníamos derecho como la tiene cualquier ciudadano o ciudadana. Hay temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, que queremos conocer y que deben de conocer la ciudadanía, como ejemplo está la aclaración del tema del Cádiz Club de Fútbol y los antiguos terrenos de Delphi, entre otros. También preguntaremos a la Alcaldesa, como ha sido el traslado de las competencias y cuantas han sido las ‘perlas envenenadas‘ que se han encontrado, para el conocimiento de los vecinos y vecinas. Ya se habla de alguna”, indicó.

