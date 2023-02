V. Fernández alerta de un posible “boicot a la Semana Santa por parte del PSOE”

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puerto Real , Vicente Fernández, ha mostrado su repulsa a “la diferencia de trato del Ayuntamiento con las asociaciones, sobre todo en sus actividades públicas. No es nuevo, ahora con las religiosas”. Fernández ha querido destacar el malestar que existe en algunas hermandades y cofradías de la Villa con la Regidora.

“Las hermandades y cofradías son asociaciones reconocidas por el derecho canónico, quienes erigen su constitución, y por el ordenamiento jurídico del Estado Español. Es una obligación estar todas las cofradías y hermandades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, aplicando el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. Por tanto, amparada por la Constitución que acoge el principio de libertad religiosa, son entidades que poseen personalidad jurídica, no solamente canónica, sino también para el ordenamiento jurídico del Estado Español. Conclusión, jurídicamente tienen la misma personalidad jurídica y debe de ser tratadas igual a otro tipo de asociaciones, salvo en lo que pudieran dictaminar las leyes”, explica el Candidato Popular.

“Aquí, en Puerto Real, las hermandades y cofradías, como en toda Andalucía, no son algo nuevo. Su presencia en nuestra ciudad, está documentada desde mediado del siglo XVI. Hoy en día, además de su esencia cristiana, tiene unas características culturales e incluso folclórica muy importante, que van desde las imágenes, saetas, marchas, señas de la antropología andaluza, etc. Además, tiene unos caracteres socio-caritativos, producto de la Doctrina Social de la Iglesia, muy relevantes, que se han visto muy claramente en la pasada pandemia y que pasada esta no debemos olvidar, dado que siguen existiendo como algo habitual. Esto sin tener en cuenta otros aspectos, como el mantenimiento de tradiciones populares”, señala Fernández.

“Estas asociaciones donde se trabaja de manera gratuita, de forma altruista, que supone incluso un aporte a la economía andaluza, pues mueve tejidos, enseres, carpinterías, bordados, velas, etc. Incluso una labor de ocio sano para muchos jóvenes, por medio de las bandas de música o de tambores y cornetas. Son respetadas, por todo ello, por las administraciones públicas. Pues además, en la fecha cumbre de estas asociaciones, la Semana Santa, cuando sus expresiones públicas y populares anualmente se muestran, son un puntal muy esperado para el turismo y para el sector de la hostelería, entre otros”, prosigue.

“Ayuntamientos de la Bahía, como el de Cádiz de Adelante Andalucía; el de San Fernando (PSOE), que va a poner una nueva carrera oficial; o el de Chiclana de la Frontera (PSOE), apoyan a estas asociaciones. En Puerto Real, el Ayuntamiento dirigido por el PSOE no, aporta lo mínimo de lo mínimo. ¿Por qué esta actitud?, No lo entiendo, ¿no es nuevo en esta Corporación Municipal?. Pero lo peor no es esto, sino las dificultades que se le ponen. No pido trato diferente, sino un trato de igualdad”, argumenta.

Según el Candidato Popular “este año los ensayos de las cuadrillas de costaleros están en peligro, lo que pone en peligro la propia celebración de los cortejos procesionales. La razón es que habiéndose pedido el permiso oportuno y teniendo la aprobación de la Policía Local, presentado toda la documentación pedida en otros años, este año son necesarios nuevas condiciones, incluso para la celebración del Pregón de la Semana Santa, que consideramos un acto Municipal. Esto, además, con la salvedad de que no se ha informado previamente, sino informado denegando en el último momento. Pregunto, ¿se está intentando boicotear la Semana Santa?, ¿el equipo de gobierno del PSOE conoce esto?, ¿quién es el responsable?, ¿se dan cuenta del daño que esto puede originar a muchas personas que participan directamente o indirectamente en los cortejos?”

“Reclamo que en los próxima días, la Alcaldesa se haga cargo del tema y lo solucione ahora que todavía estamos a tiempo, si no dará que pensar que no se respetan las tradiciones del pueblo ante la discriminación de unas asociaciones, que ahora mismo tienen gran inquietud de como podrán celebrar la Semana Santa de todos”, finalizó.

FUENTE: PP Puerto Real