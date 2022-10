Unidas Podemos denuncia “la falta de previsión y planificación del equipo de gobierno con el mercado de abastos”

“Es de persona juiciosa y sensata escuchar las demandas antes y no después, porque en la prevención se subsanan los problemas, ahora toca solucionarlos. Lo peor del caso es que los errores de este desgobierno deben solucionarlos los propios detallistas, cuando debería ser el Ayuntamiento, promotor, no nos olvidemos, de dicho mercado de abastos provisional, como se jactaron de explicar en su vídeo promocional la señora alcaldesa y su concejal”.

“El día 7 de octubre, un día antes del cierre de la plaza de abastos, se le pide a los detallistas que midan el espacio de los puestos que por sorteo les ha tocado, como si la planificación pudiera limitarse al espacio que te haya tocado en suerte. Por el contrario, es necesario organizar las actividades de los minoristas por afinidad, entre otras cosas para las tomas de electricidad, agua, desagües… que no son las mismas en todos los casos. Las necesidades que cada minorista requiera según su actividad parecen no haber formado parte de la planificación, lo que nos indica que a la falta de planificación hay que sumar la incapacidad de diálogo”, apuntan.

“El motivo del retraso de la apertura: los puestos no tienen suministros de luz ni agua, no hay enchufes trifásicos, no hay barras para colgar los pesos, el espacio es reducido, los fregaderos y los frigoríficos también, y la lista parece interminable”, señalan desde la formación.

