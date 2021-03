Tu Opinión: “Next Generation, +Ciudad, bombo y platillo”

Desde EQUO VERDES Puerto Real analizamos con detalle los proyectos presentados a esta convocatoria. En resumen cabe decir que aunque buena parte de lo presentado son proyectos interesantes, también hay importantes carencias y dudas razonables sobre lo que se pretende hacer. Y sobre todo hay un triunfalismo inapropiado por parte del gobierno municipal. A pesar de que aún nada se ha conseguido, todo se anuncia a bombo y platillo. Como si los actuales gobernantes, en un ejercicio de petulancia, se erigieran como los salvadores que van a sacar a nuestra ciudad del ostracismo. Nada más lejos de la realidad.

Aunque este artículo esté escrito en clave local quiero apuntar antes de entrar en materia que me genera verdadero recelo los anuncios sobre grandes empresas interesadas en “gestionar” buena parte de los fondos Next Generation. De nuevo el IBEX-35 pretende acaparar los fondos que vienen de Europa, de nuevo esos capitalistas de pacotilla que más que competir en su adorado libre mercado en realidad lo que hacen es ordeñar al Estado y ciudadanía a través de fondos públicos y oligopolios bien pertrechados a través del BOE, siempre con la connivencia tanto del PP como del PSOE. Eso sí, las políticas europeas de austeridad que condicionarán esos fondos sí que las sufrirá la ciudadanía.

Hecho el necesario apunte que seguramente condicionará lo que llegue a los ayuntamientos vamos a lo local. Hace unos meses la mayoría de municipios hicieron su particular carta a los Reyes Magos para presentarlo a la convocatoria de Next Generation. Adelante criticó los proyectos presentados, fundamentalmente por su escasa cuantía y número respecto a otros municipios del entorno. El PSOE reaccionó con la prepotencia que les viene caracterizando desde el inicio del mandato. Asegurando que lo presentado se ajustaba a la convocatoria: “proyectos de alto valor que en nada tiene que ver con plantear proyectos de gasto corriente”. Tendría que aclarar el PSOE a qué se refiere con proyectos de alto valor y con proyectos de gasto corriente. Porque analizando las propuestas presentadas como explico más adelante no me queda nada claro.

Desconozco el detalle de las bases de la convocatoria y cuál de los dos tiene más razón. Lo cierto es que la mayoría de los ayuntamientos presentaron muchos más proyectos que Puerto Real. Eso si, algunos de ellos de cuestionable viabilidad. Puede ser que la crítica de Adelante haya sido un tanto superficial ciñéndose al volumen y no la calidad de los proyectos, mientras que la postura del PSOE es de un triunfalismo inapropiado, según ellos “uno de los mejores de la provincia y de la comunidad”.

En lo que le doy del todo la razón a los compañeros de Adelante es en la cuestión de despreciar el proyecto Las Aletas Real y Sostenible (LARS). Me parece del todo lamentable ya que hay iniciativas muy interesantes en este proyecto que sólo se rechazan por venir de donde vienen.

Puerto Real presentó 6 proyectos al Next Generation. Tres proyectos incluidos en el marco de la iniciativa +Ciudad que si parece que estaban trabajados con anterioridad (aunque también me generan dudas que desarrollaré luego) y otros tres que parecen fruto de las prisas y la improvisación. Lo cual me lleva a lamentar el hecho de que no hayan contado para nada con la oposición a la hora de hacer propuestas. Por no decir con la ciudadanía, aunque eso por los tiempos que parecen haber dado parecía bastante difícil. Luego nos viene Europa con la cantinela de fomentar la participación ciudadana y así es imposible. En cualquier caso, desconociendo los tiempos de estos fondos, me parece fundamental la participación ciudadana para determinar el destino de esta cantidad ingente de dinero, que seguramente vendrá acompañada de nuevas políticas de austeridad cuando acabe la manga ancha de Europa.

Ahora si me centro en lo local y uno a uno analizo los 6 proyectos de Puerto Real. Los tres primeros serían los que a mi jucio se presentan más a las prisas, los más económicos. Y los 3 últimos los de +Ciudad, más trabajados y ambiciosos.

1) Peatonalización Casco Histórico.

En el proyecto presentado apenas se explica lo que se va a hacer. Se refiere a poner a nivel calles sin concretar, además de dotar de sombra a la C/ de la Plaza. Por la cantidad de dinero, algo menos de 1 millón de euros, todo indica que se refiere a la puesta a nivel de la calle Soledad. Un proyecto ya presentado a otras convocatorias anteriormente. Que curiosamente la actual alcaldesa dijo cuando lo presentó el anterior gobierno que pedir dinero para eso era muestra de “falta de gestión”. El actual gobierno ha presentado este proyecto ya a dos convocatorias. Y en la primera de ellas se quedaron fuera por no subsanar errores administrativos. Si esto es buena gestión que baje Dios y lo vea.

Por otra parte no se entiende por qué no se solicita la puesta a nivel de la totalidad de las calles del centro que a día de hoy incumplen la legalidad respecto a la normativa de accesibilidad. Máxime cuando hay una fuerte demanda vecinal para que se actúe en las calles Real y Teresa de Calcuta, con 400 firmas sobre la mesa, y otros Ayuntamientos han presentado proyectos mucho más cuantiosos.

El PSOE dijo en su comunicado de respuesta a Adelante que la Next Generation es para la “transformación productiva y de servicios de los territorios”, es decir, proyectos de alto valor que en “nada tiene que ver con plantear proyectos de gasto corriente”. Pero si han solicitado la peatonalización de una calle por qué no solicitan la de todas.

En la pasada legislatura se hizo un estudio del coste aproximado de las principales calles del centro que podría haberse aprovechado.

Por tanto a mi juicio se trata de una solicitud acertada en lo solicitado pero incompleta e infradotada si atendemos las necesidades del municipio. Por no hablar de otras muchas cuestiones que se podrían incluir: ampliación y arreglo de aceras en toda la ciudad, itinerarios peatonales accesibles, carril-bici, etc.

2) Regeneración aula de la naturaleza Reflejo Verde.

De nuevo una descripción del proyecto muy parca aunque en principio puede ser un proyecto positivo, siempre con la cautela que supone el problema de dotar luego de personal y mantenimiento los equipamientos que se pagan con fondos europeos pero que luego no contemplan fondos para su mantenimiento.

Por otra parte de nuevo volvemos a la misma duda que planteaba para el proyecto anterior. Si proponer rehabilitación de edificios lo consideran una propuesta factible para esta convocatoria porque no se han pedido para otros edificios de la ciudad o del parque municipal de viviendas.

Por otra parte, en la noticia que difundió en su momento el Ayuntamiento no mencionaron el Reflejo Verde y si la Casa de las Columnas y la ampliación del Teatro Principal. En ninguno de los 6 proyectos presentados he visto referencia alguna a estos dos edificios.

3) Programa de formación para mujeres.

Vuelvo a lo mismo. Si la iniciativa tiene cabida me parece bien. Pero en el campo de la formación puestos a presentar se podría haber presentado un programa mucho más ambicioso y trabajado relacionado con la “transformación productiva y de servicios de los territorios”.

4) Centro de Industrias digitales.

La música suena bien y puede parecer ilusionante. Sinceramente me alegraría mucho de que en Puerto Real funcionara algo así. Pero si se quita la paja a tanta buena música esto no es más que la adquisición del polígono de Delphi y y remodelación del Trocadero para supuestamente orientarlo a un cambio de modelo productivo. No me atrevo a asegurar el fracaso de este proyecto pero ¿qué garantías hay de que el único hecho de habilitar un polígono industrial genere una atracción de empresas de alto valor añadido? Un cambio de modelo productivo requiere una apuesta de mayor calado que debiera implicar a todas las administraciones. Como ejemplo sirva este artículo de El Confidencial que refuerza estos temores: “Las tecnológicas no quieren polígonos: por qué hay que acabar con las políticas del s. XX”

Espero que esto no se acabe convirtiendo en otro proyecto de hormigón y nada más, aunque sea hormigón 4.0.

5) Comunidades Energéticas, medioambientales, inclusivas y sociales.

Diseño, construcción e implantación de 50 paseos y parkings fotovoltaicos integrados en el mobiliario urbano.

Introduce el interesante concepto de comunidades energéticas. Y busca hacer uso social del excedente de energía (banco de energía).

Este proyecto si que me parece interesante. Pero haría un par de matices.

Por un lado tengo reservas sobre hacer uso de parkings para instalar renovables. Los expertos apuntan que el uso del coche a medio-largo plazo va a evolucionar de un modelo de propiedad a un modelo de suscripción. Esto implicará que progresivamente los parkings públicos tenderán a desaparecer por innecesarios. En esta coyuntura yo no hipotecaria por décadas el espacio público ocupado por los aparcamientos, el frente marítimo en buena parte, el más valioso de la ciudad, poniendo techo a los parkings.

La segunda cuestión es que pienso que los Next Generation deberían estar encaminados a fomentar el autoconsumo en los techos de las viviendas. Algo que por otra parte no es incompatible con lo anterior.

6) Puerto Real +Amable (Ciudad eficiente, resiliente y sostenible).

Otro proyecto que en general es interesante. Una seria de medidas destinadas a la modernización del ciclo del agua y la gestión de residuos. Aunque habría que hacer 4 apuntes sobre este proyecto:

Respecto a las redes hídricas habría que comprobar si la propuesta solventaría definitivamente los problemas de vertidos que se dan cuando llueve mucho tanto en el frente marítimo como Las Aletas. El famoso problema de la toallitas en el frente marítimo cuando llueve mucho. En caso negativo habría que incluir las medidas necesarias en el proyecto.

Respecto al sistema neumático de recogida de residuos reproduzco las palabras de un compañero de Ecologistas en Acción experto en residuos: “es un atraso: sistema caro, ineficiente y desincentivador del control. La basura hay que hacerla visible y separarla, no esconderla.”

El quinto contenedor es una buena medida pero puestos a pedir se echa de menos el sistema más efectivo, el puerta a puerta.

Este proyecto contempla mucho “gasto corriente”, lo cual contradice el discurso del PSOE en el que se indicaba que esta convocatoria era para “transformación productiva y de servicios de los territorios”. ¿En qué quedamos?

Iván Canca