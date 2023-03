Tu Opinión: “A las puertas de las Elecciones Municipales” (I)

En el segundo grupo que analizo, el más importante es el segmento conformado por la izquierda. En las pasadas elecciones municipales de 2019, se presentaron unidos en una sola candidatura con la denominación Adelante, consiguiendo 6.000 votos en números redondos, siendo la primera fuerza política, Siendo desbancados por la coalición PSOE y Andalucía por Sí, que ha gobernado hasta hace pocos meses juntos el Ayuntamiento. Ahora la situación es totalmente distinta, en principio, pues tenemos tres candidaturas, con tres candidatas a alcalde, con tres equipos distintos, tres programas, y una lucha profunda por un mismo espacio electoral. No sabemos si podrá haber una unidad a última hora, pero es muy difícil el compaginar estas tres listas. Una lista está basada en Izquierda Unida, otra por Podemos y la tercera por Adelante, las antiguas siglas que se las ha quedado en manos de Teresa Rodriguen y José María González, “Kichi”. Esto genera una gran incertidumbre, no se sabe que diferencias hay entre las tres candidaturas y cuál será el reparto de votos que haya entre las tres candidaturas. Esa desunión del matrimonio político, ¿cómo quedará después de las elecciones del 28 de mayo?, ese divorcio ¿afectará a los hijos?, en este caso los concejales, para compartir la oposición o el gobierno municipal. Es la gran incógnita, nadie sabe si se llevarán, como divorciados que no olvidan, y por desgracia de eso hay memoria en la política española.

Señalaré, antes que nada, la previsible baja de una candidaturaa de Ciudadanos, pues a tan pocas fechas de la convocatoria, no se sabe nada de candidatos, ni nombrados, ni previsibles. A nivel estatal, todas las encuestas señalan la desaparición de su representación en todas las Comunidades Autónomas, incluso en aquellas que la tenían representación. Esto ya paso en las elecciones al Parlamento Andaluz. Además, en las capitales, en la mayoría no alcanza la barrera electoral del 5%, quedándose fuera de las corporaciones locales.

Previous Adelante Andalucía lamenta que el Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento se "olviden de Puerto Real"