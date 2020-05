El PSOE de Puerto Real ha salido a denunciar el total desconocimiento del que hace gala Vicente Fernández (PP) en el último comunicado de prensa, así como en todos los demás, centrados en vomitar mentiras y noticias tergiversadas para intentar sacar un rédito político, que no puede conseguirse, en momentos de crisis como los que estamos viviendo. En el seno socialista estas actitudes no cogen de sorpresa, al compararla desde la formación con “la deriva que tienen los Populares en todos los ámbitos institucionales”.

El Secretario General del PSOE local, Carlos Salguero, aclara que el servicio de limpieza, que opera el Grupo Energético de Puerto Real, ha contado durante estas últimas semanas con más actividad de lo normal. “No solo ha estado más activo, sino que se han realizado actuaciones que jamás se habían realizado en la ciudad de forma tan continuada, como la desinfección de calles, contenedores y mobiliario urbano por todas las zonas del municipio, incluyendo las barriadas periféricas y rurales”, trasmitía Salguero. El PSOE explicaba como el aumento de carga de trabajo en desinfección y las recurrentes lluvias durante las semanas de confinamiento han llevado a elaborar, durante el mes de abril, un Plan de Poda y Desbroce para controlar las nuevas hierbas adventicias. “De hecho, este Plan ya está ejecutándose y, si todo va bien, a principios del mes de junio Puerto Real volverá a lucir tan cuidado como estaba antes del confinamiento”, se comprometía el también concejal de Medio Ambiente.

La formación socialista considera que es “una falta de respeto para la ciudadanía de Puerto Real que alguien que se ha presentado como candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales desconozca de manera tan evidente las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio”. Desde el PSOE han aprovechado esta ocasión para volver a recordar todas las medidas que se han realizado en materia de seguridad y salubridad, en el área fiscal o las medidas de aspectos sociales, emplazando a Fernández a consultarlo en los canales informativos oficiales del Ayuntamiento o en los medios de comunicación.

Los socialistas, que encabezan el Gobierno Municipal, invitan al señor Fernández a acercarse al Consistorio y reunirse con cualquiera de los concejales del PSOE para conocer de primera mano cada actuación. Han trasmitido, de forma contundente, que “incluso puede dejar y trasmitir alguna medida que quiera que se tome en consideración, evitando así realizar comunicados con informaciones erróneas o fake news”. Recuerdan desde la formación socialista que, a fecha de hoy y tras casi un año de legislatura, el presidente popular ni siquiera se ha pasado por las dependencias municipales.

“La política se hace con hechos, acertados o menos acertados, que pueden ser de su agrado o no. Lo que no se puede es intentar hacer política desde un despacho, sin información y sin pisar el barro, como hace el señor del PP, que únicamente utiliza los medios de comunicación para envenenar”, expresaba Salguero. El portavoz continuaba expresando como “afortunadamente la población de Puerto Real no es ajena a estos hechos y mantiene al señor Fernández sin ningún poder de influencia sobre la ciudadanía puertorrealeña”.

Para finalizar, el PSOE volvía a trasmitir su idea de actuación y trabajo para el Consistorio: “la única solución pasa por la calma, el entendimiento y los acuerdos entre todas las formaciones políticas, dejando a un lado la crispación constante. Es lo que la ciudadanía espera de nosotros”.

FUENTE: PSOE Puerto Real

