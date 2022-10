“Prohibición expresa” para el evento “Reivindica Rock D’Aki”

“Principalmente se protesta ante la falta de interés y transparencia, la elección a dedo de los participantes, el desacierto por intentar contratar a una copia de los legendarios Triana, denunciados por estafadores por el único miembro vivo de la banda original. El concierto ha sido cancelado sin un motivo claro, después de poner a uno de los encargados de la gestión de actividades de la Piscina municipal diversas excusas, como que no había operarios -porque estaban de vacaciones-, no había escenario o sillas, etc.”, añaden.

Grupos como Conciencia de Grillo, The Return, Bajos Fondos, The Weds, Naked Snaked o Los Crowsley se habían anunciado para el cartel, en una jornada que tendría conciertos desde mediodía con barra a precios populares.

“ReivindicaRock D’akí nace para ser la fiesta de los músicos y aficionados al pop/rock de Puerto Real. Pedimos a nuestro Ayuntamiento más conciencia con la música en directo, permisos para actuaciones, inversión en locales de ensayo y la celebración, al menos una vez al año, de un evento en el que los músicos y cantantes del pueblo puedan expresarse y tener la oportunidad de darse a conocer. Pensamos que Puerto Real no puede seguir siendo el último de la provincia, que hay lugar para tod@s y que la música que brota de nuestros instrumentos nunca más debe ser despreciada o silenciada. Hoy no es un día cualquiera, es el primero del cambio”, señalaban desde la organización.

