La responsable del Área de Movimiento Obrero de Podemos, Conchi Abellán, junto a dos representantes del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, Marina Liberato y Juan Gonzalez, los concejales de Podemos Puerto Real, Ascen Ruiz, Carlos Ruiz y José Antonio Montilla, el concejal de Podemos Los Barrios, Rafael Oliva, y los representantes del Área de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos han mantenido una reunión este pasado jueves en Puerto Real con sindicatos y organizaciones vinculadas al sector del metal de la provincia de Cádiz.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En dicha reunión además de trasladar la incondicional apuesta de Podemos por la industria y por Cádiz, también se han adquirido una serie de compromisos para la resolución del actual conflicto que mantienen los trabajadores de las industrias del metal de las empresas auxiliares con Navantia, Airbus y Acerinox.

En este sentido desde el pasado mes de agosto vienen reclamando una mayor carga de trabajo digna y sostenible en el tiempo y el cumplimiento del convenio colectivo del sector, así como la readmisión de los compañeros represaliados de la industria auxiliar de Navantia en Puerto Real por exigir sus derechos laborales. Abellán ha escuchado y recogido sus reivindicaciones con el propósito de trasladarlo de primera mano a sus representantes en el Congreso de los Diputados.

La responsable además ha reiterado a la prioridad que es la provincia de Cádiz, siendo una de las zonas del país más afectadas por la desindustrialización debido a la falta de apuesta por el crecimiento de carga de trabajo en las diferentes factorías del sector del metal como Navantia, mientras que se ha favorecido el desarrollo del sector servicios centrado en un turismo precario y estacional condenando a la provincia a un desempleo endémico difícil de atajar.

Por este motivo Abellán ha trasladado un mensaje de apoyo al sector del metal de la provincia durante el encuentro y se ha comprometido a que la voz de los trabajadores llegue a Madrid de primera mano.

Ascen Ruiz, Secretaria General de Podemos Puerto Real, ha manifestado “este encuentro que hemos mantenido es un hito histórico, ya que hemos conseguido sentarnos en la mesa trabajadores de las empresas auxiliares tanto de la Bahía de Algeciras de Acerinox como de la Bahía de Cádiz de Navantia y Airbus. Esto nunca ha ocurrido anteriormente y es gracias a que todas nos estamos dando cuenta que si ellos se hunden nos hundimos todas. Por ello seguimos y seguiremos haciendo todo lo posible porque la unión de los trabajadores de ambas bahías sea el punto de apoyo para que los derechos laborales sean respetados y así cambiar las cosas que ahora no están funcionando bien. Para ello, no solo llamamos a la unidad de todos los trabajadores de la industria del metal, sean o no de las empresas auxiliares, sino que exigimos a la empresa Navantia la inmediata readmisión de los trabajadores que han sido despedidos solo y exclusivamente por defender los derechos laborales de todos los demás”.

FUENTE: Podemos Cádiz

PUBLICIDAD